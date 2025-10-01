¡ÈÍÏ¤±¹þ¤à¼«ÈÎµ¡¡É¤ä¡ÈÃÏ²¼¤ÎÊªÎ®ÀìÍÑ¥ë¡¼¥È¡É¡Ä¡Ö»äÍÃÏ¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Â¸³ÅÔ»Ô¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡©¡ÚBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Û
¥È¥è¥¿¤¬·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¸³ÅÔ»Ô¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£°Û¶È¼ï¤Î´ë¶È¤â¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
【写真で見る】「溶け込む自販機」や「地下の物流専用ルート」…「私有地」ならではの実験都市の仕掛けとは?
¡Ö°Û¶È¼ï»²²Ã¡×¤É¤ó¤Ê¼Â¸³¤ò¡©
25Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°¡¼¡£
³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó6Ê¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ëÂè1´ü¥¨¥ê¥¢¡£¹¤µ4Ëü7000Ö¤ÎÉßÃÏ¤Ë½»µï8Åï¤ò´Þ¤à14Åï¤Î·úÊª¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¥È¥è¥¿¤Î¼Ò°÷¤é¿ôÀ¤ÂÓ¤¬Êë¤é¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ø¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¡Ù¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È ËÅÄÂçÊå¤µ¤ó¡§
¡ÖInventor(È¯ÌÀ²È)¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È12¼Ò¤Ë²Ã¤¨¤Æ7¼Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤È¥È¥è¥¿¤Î¶¯¤ß¤ò¡È¥«¥±¥¶¥ó¡É¤·¤Æ¡¢º£¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¥«¥±¥¶¥ó¡×¡£
¢§¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤ß¤ò¡È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡É¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ë²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¢§°ÜÆ°¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡£¡È¿Í¤Î¿´¤È¿´¤ò·Ò¤°¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¡É
¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×12¼Ò¤È7¤Ä¤Î´ë¶È¤¬¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¼Ö¤òÍøÍÑ¼Ô¤Î¤â¤È¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¼«Æ°±¿Å¾¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥·¥§¥¢¥«¡¼¤òÀèÆ³¤·¡¢Æ°¤«¤·Êý¤ä²Ã¸ºÂ®¡¢¶Ê¤¬¤êÊý¤Î»ØÎá½Ð¤·¡¢¥·¥§¥¢¥«¡¼¤¬¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢°ûÎÁ¿å¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¡Ù¤¬³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£
¡ÈÊÉ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡É¿¿¤ÃÇò¤Ê¼«ÈÎµ¡¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ä¥Ü¥¿¥ó¡¢¥³¥¤¥ó¤ÎÅêÆþ¸ý¤ÏÌµ¤¯¡¢ÊÉ¤Ë¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤À¤±¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ÉÃ¼Ëö¾å¤Ç¾¦ÉÊ¤òÁªÂò¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Ã´Åö¼Ô¡§
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¼¹Ì³¼¼¤ä¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¼«ÈÎµ¡¤¬ÃÖ¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡ÈÍÏ¤±¤³¤à¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¡×
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏÂ¾¤Ë¤â
¢§¡Ú¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥¹¡Û¢Í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿®¹æµ¡¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¼Â¾Ú
¢§¡ÚÃÏ²¼¤ÎÊªÎ®ÀìÍÑ¥ë¡¼¥È¡Û¢Í¼«Æ°ÊªÎ®¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²ÙÊª¤ò±¿¤Ó¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ³Æ²ÈÄí¤Ø
¢§¡Úµï½»¶è¤ä¼Â¾ÚÅ¹ÊÞ¡Û¢Í½»Ì±¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤Î¹½ÁÛ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤â³«¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥«¥±¥¶¥ó¡É¤À¡£
¡Ø¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡ÙËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¡§
¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡È¥«¥±¥¶¥ó¡É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À1¤ò¤«¤±¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£1¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É2¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï7¼Ò¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£7²ó2¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£128¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë»²²Ã´ë¶È¤òÁý¤ä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2000¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÅÔ»Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
ÁÀ¤¤¤Ï¡ÖÇä¤êÀÚ¤ê·¿¡×¤«¤é¤ÎÅ¾´¹
¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¼«Æ°¼Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤¹¤ë´ë¶È¤ò¡ÖÈ¯ÌÀ²È¡×(Inventors)¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥«¥Ë¥·¼«Æ°¼Ö»º¶È¥ê¥µ¡¼¥Á ÂåÉ½¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÃæÀ¾¹§¼ù¤µ¤ó¡§
¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é²¿¤«¤¬¥Ð¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£½¾Íè¤Î¼Ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎã¤¨¤Ð´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î³Ì¤ËäÆ¤â¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥è¥¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤È¤Ï¡¼¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¡§
¡Ö¼Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¾ï»þ¡¢ÄÌ¿®¤Ç¼Ò²ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È·Ò¤¬¤ë¡È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥«¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¥«¡¼¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿Àè¤Ë¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó(²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÏ¢º¿)¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÌÙ¤±¤Æ¤¤¤¯¡É²ñ¼Ò¤¬¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÇä¤êÀÚ¤ê·¿¡×¡¢¡È¼Ö¤òÇä¤Ã¤¿¸å¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¡§
¡ÖÇä¤êÀÚ¤ê·¿¤«¤é¡ÈÊÝÍ¥Ù¡¼¥¹¤Ç²Ô¤°²ñ¼Ò¤ËÊÑ¤ï¤ë¡É¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡É¤Ø¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡×
¤½¤·¤ÆÃæÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥È¥è¥¿¤Î»äÍÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤òÀ¸¤à¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÃæÀ¾¤µ¤ó¡§
¡Ö¿Í¸ý¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤è¤êÇ¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¼ã¤¯¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÊÑ²½¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ø¿Í¸ý¹½À®¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»äÍÃÏ¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Áª¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤Î¤ß¤¬½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¤¢¤ë°ÕÌ£Ì±¼ç¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤³¤½¡ÈÃæ¹ñÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁá¤¯µ¯¤³¤»¤ë²ÄÇ½À¡É¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤¬½ÅÍ×
Ãæ¹ñÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ý¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÛÉÎ´¤µ¤ó¤âÆ±°Õ¸«¤À¡£
¡½¡½Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¼Â¸³ÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î»þ¤Ë¤â¤¦¾¯¤·¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤
¡ØÅìµþºâÃÄ¡Ù¼çÀÊ¸¦µæ°÷ ÛÉÎ´¤µ¤ó:
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤º¤¤¤Ö¤óÂ®¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡£Îã¤¨¤Ð¼«Æ°±¿Å¾¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤±¤¬¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£AI¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¼Ö¤¬»³¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤á¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ÏËÍ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤ÀÃæ¹ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÂçÃÀ¤Ë¡£ÆüÃæ¤òÂ¤·¤Æ2¤Ç³ä¤ë¤°¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¯¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¼Â¸³¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÛÉÎ´¤µ¤ó¡§
¡ÖÆüËÜ¤Ï¿·¤·¤¤¼Â¸³¤ò¤ä¤ë»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»äÍÃÏ¸ÂÄê¤Ç¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Ìô¤Î³«È¯¤ËÎã¤¨¤ì¤Ð¤³¤ì¤ÏÎ×¾²»î¸³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¾ÍèÅª¤Ë°ìÈÌ¤Î¼Ò²ñ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡×
¡ÊBS-TBS¡ØBiz¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ù2025Ç¯9·î27ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
