ラーメン店で「替え玉」ならぬ「和え玉」が人気　麺にタレや具材を絡めて提供…フードロス削減や客単価アップも

いまラーメン店では「替え玉」ならぬ…「和え玉」が人気なんだそう。

さて、「和え玉」とは？

麺にタレや具材などをあらかじめ絡めて…

ランチタイムにイット！が取材したのは、東京・江東区に店を構えるラーメン店。

室岡大晴キャスター：

現在お昼時なんですが、入店待ちの列が出来ています。

複数の煮干しをブレンドした特製濃厚スープが特徴のラーメンを求めて、店内は満席状態。

多くのお客さんがラーメンに舌鼓を打つ中、こちらの男性が注文したのが･･･。

客：

和え玉お願いします。

店員：

和え玉、はい！

“替え玉”･･･ではなく“和え玉”？？

客：

和え玉という味付きの替え玉ですね。

ラーメン店によくある「替え玉」は、追加した麺をスープに入れて食べるのが一般的だが、進化版の「和え玉」は 麺にタレや具材などをあらかじめ絡めて提供されるのが特徴。

客：

牛脂の和え玉。牛脂にワサビとマヨネーズなんですけど。おいしそうでしょ？ これが1番、行き着きました。

複数の煮干しをブレンドした特製濃厚スープ。そこにスープとよく絡む中細ストレート麺を加え、鴨肉や刻みタマネギなどを載せれば、煮干しの旨味と香りが凝縮された一杯の完成。

取材した店では約8割のお客さんがラーメンと和え玉を頼むといい、この和え玉がフードロスの削減につながっているという。

亀戸煮干中華蕎麦 つきひ・田村徹さん：

チャーシューカットする上で、やっぱ端っこの肉が出てしまうので、そこを無駄なく使うことによって、ロスにもつながりますね、しっかりと全部。

味変も楽しめ、フードロスの削減にもなる和え玉。

専門家は、店側に別のメリットもあると指摘する。

ラーメンデータバンク取締役会長・大崎裕史さん：

ラーメンが1000円とした時に、和え玉が350円だと1人様1350円使っていただけることになるので、そういう意味での客単価を上げることができる。

（「イット！」9月30日放送より）