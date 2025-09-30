

広島県広島市に教室を展開する大学受験進学塾「広大研」は、新業態となるサービス、高校受験専門「広大研ミドル 祇園山本校」を広島市安佐南区にオープンした。

広島大学合格者が授業を担当する高校受験進学塾

高校受験専門「広大研ミドル 祇園山本校」は、高校受験や定期テスト対策を行う中学生向けの進学塾で、地元広島大学合格者がすべての授業を担当。地域に密着し、地域の中学生を指導する持続可能な教育コミュニティを提供する。

「受験にドラマを」をスローガンとし、E判定からの逆転合格を掲げて支持されてきた大学受験進学塾「広大研」が「高校受験にも逆転合格を」というコンセプトのもとで開校を決めた。

個別指導と自習コンサルティングで逆転合格を目指す

広島県では、令和5年に指導要領が改訂され、入試方式も改訂された。それまでは1〜2年生のころの成績も等しく計算されていたが、改定後は中学3年生時の内申が3倍に計算されることになった。そのため、逆転合格が狙いやすくなっているという。

「広大研ミドル」では、逆転合格を実現するために、一方向による一斉指導形式の授業形式ではなく、完全マンツーマン指導による個別指導と自習コンサルティングという指導を実施する。

一人の講師が複数の生徒を指導する形では、一人当たりに使われる実質的な授業時間は短くなる。「広大研」では個別指導の授業において、完全1:1での指導を採用した授業を行い、苦手な部分や分からないところに直面したとき、すぐに聞いてすぐに答えることができる。また常に講師が見ているので、つまっていても講師側からサポートすることも可能だ。

自習コンサルティングは、自主学習の道筋を立てるもの。受験が近づいてくるなか、多くの生徒は現状が把握できず、何をしていいかわからない状況に陥ってしまうという。「広大研」では、自習コンサルティングにより、そういった状況を打破する。

受験合格の肝になるのは自習の時間であり、自習時間の使い方や、どんな参考書を使って基礎から応用まで達成していくかを、講師と生徒で話し合って決めていくのが、自習コンサルティング。自習コンサルティングは2週間に1回行うため、モチベーションの維持がしやすく、勉強習慣を身に着けやすいという。

「広大研ミドル 祇園山本校」責任者のコメント

「広大研ミドル 祇園山本校」の責任者の大久保優氏は、次のようにコメントしている。

「中学の時に受験に向けての対策を何からしていいかわからなかった自身の経験から生徒に寄り添って、自習コンサルティングで日々のスケジュールの管理やどのような教材を使ったらよいか徹底サポートし、生徒が自らの目標を定めそれに向かって努力できるような指導を行っていきます。

個別指導の授業では学校の授業ではやらない『学びの本質』をテーマに学びの目的と楽しさを皆さんにも知ってもらいたいという思いを持って授業を行います。生徒の描いた進路を実現できるよう、私自身も日々精進してまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。」

この機会に、地域密着型の高校受験専門「広大研ミドル 祇園山本校」をチェックしてみては。

■広大研ミドル 祇園山本校

住所：広島市安佐南区山本1丁目

教室案内ページ：https://hirodaiken.jp/blog/hirodaiken-gionyamamoto-new-open

広大研Webサイト：https://hirodaiken.jp

(淺野 陽介)