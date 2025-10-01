◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

握った右拳を、グラブに思い切りたたきつけた。巨人のＲ・マルティネス投手（２８）が、田中将の節目となる白星を贈った。４―２の９回２死、辻本を１５６キロ直球で空振り三振。レジェンド右腕に笑顔で一礼し、日米通算２００勝の記念球を手渡した。

自身も４６セーブ目を挙げ、０５年の岩瀬仁紀（中日）、０７年の藤川球児（阪神）、今季の松山（中日）に並ぶセ・リーグ最多記録を樹立。「自分も（田中将の）２００勝がかかっているのは当然知っているので、勝つって思いで全力で４つのアウトを取りに」と汗を拭った。

普段と違って、どよめき交じりの登場だった。２点リードの８回２死一、二塁、阿部監督は大勢に代わって守護神を投入した。移籍後初となる８回のマウンドに送った理由を指揮官は「セーブ王も取らせたかったので（８回裏に）何点入ってもセーブが付くというのを確認して。本人の意向で行ってもらいました」と説明。代打・板山を一ゴロに仕留めて危機を断つ。初のイニングまたぎとなった９回もテンポ良く２Ｋを含む３者凡退。完璧な投球で４つのアウトを奪い、レジェンド右腕の金字塔を彩った。「偉大さは分かっているし、自分にとっても本当にうれしい。田中投手はいいお手本で鑑（かがみ）のような存在」と声を弾ませた。

元同僚の中日・松山と並び、セーブ王争いの決着は１日の最終戦へ。「今まではセーブ数ってほとんど考えてなかったけど、セ・リーグ記録にたどりついたのは満足してます」。チームは勝率５割に復帰。ガムシャラに腕を振った先にタイトルとリーグ新記録が見えてくる。（水上 智恵）