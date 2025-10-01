Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは９月３０日、次節のホーム・富山戦（４日）に向けて、静岡県焼津市内の専用グラウンドで公開練習。前節（９月２８日）の水戸戦でＪリーグデビューしたブラジル人ＤＦホッキ・ジュニオール（２３）が「勝利につながるプレーを見せたい」と気を引き締め直した。

今季新加入のホッキは１９３センチの高さを誇る。だが公式戦の出番は、ここまで６月の天皇杯２回戦のみ。「Ｊのプレー強度に慣れるのに時間がかかってしまった」と振り返る。

ようやく前節の水戸戦で０―１の後半から途中出場。同３７分には、ピッチ中央で相手に上からのしかかるようなタックルで警告を受けたが、「激しくやってくれた」と須藤大輔監督は合格点を与えた。

もっともホッキは「デビューはうれしく思うけれど、勝ち点３を取れなかったことが残念」と厳しい表情。高さやスピードという、自身の持ち味は出せたものの「もっとやらないといけない」と満足していない。

来日当初は日本食に慣れなかった。夏の蒸し暑さにも驚かされた。だが今は「うどんがおいしい」と笑うほど、日本の生活に順応している。リーグ戦は残り７試合。「全部勝つつもり。また出場するチャンスが来たら結果を出したい。セットプレーで得点を狙いたい」と闘志を新たにした。

（里見 祐司）