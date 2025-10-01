モロゾフのハロウィーン限定スイーツ♡かぼちゃプリンやチーズケーキ

今年もモロゾフから、ハロウィーン気分を盛り上げる期間限定スイーツが登場♡北海道産えびすかぼちゃを使用した濃厚パンプキンプリンは、1人で楽しめる432円の食べきりサイズや、みんなでシェアできる1,404円のたっぷりサイズをご用意。さらに、ホワイトチョコで描かれたクローニャデザインのチーズケーキ（1,296円）や、かわいいハロウィーンキャップ付きカスタードプリン（378円）も見逃せません♪

濃厚パンプキンプリンで秋の味覚を満喫

パンプキンプリン

モロゾフのパンプキンプリンは、北海道産えびすかぼちゃのペーストに牛乳、卵、生クリームを合わせ、じっくり焼き上げた濃厚な味わい♡シナモンの風味がアクセントになり、秋らしい贅沢なスイーツです。

たっぷりサイズは1,404円でシェアにぴったり、食べきりサイズは432円で1人でも楽しめます。販売期間は10月7日～10月31日まで。

ハロウィーン限定デザインで楽しむ定番スイーツ

ハロウィーン デンマーククリームチーズケーキ（クローニャ）

パンプキンプリン

カスタードプリン

人気のデンマーククリームチーズケーキは、ホワイトチョコで描かれたクローニャのデザインで1,296円♡

カスタードプリンも、ハロウィーン限定キャップで378円に。見た目もかわいらしく、パーティーやギフトにも最適です。どちらも10月7日～10月31日までの期間限定販売。

季節感たっぷりのモロゾフスイーツで、秋のティータイムを楽しんでみてください♪

モロゾフでハロウィーンを美味しく彩ろう♡

モロゾフのハロウィーンスイーツは、濃厚なかぼちゃプリンやクローニャデザインのチーズケーキ、かわいいキャップ付きカスタードプリンなど、見た目も味も楽しめるラインナップ♡

価格はパンプキンプリン1,404円・432円、チーズケーキ1,296円、カスタードプリン378円。全国の洋生菓子販売店舗で10月31日までの期間限定販売です♪