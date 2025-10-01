¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é½Ð¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¡ª¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é5Àï6È¯¤ÎÂçË½¤ì
¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö30Æü¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÎ¢¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂè2ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-1¤«¤éÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Ô¥Ù¥Ã¥¿¤ÎÆâ³Ñ¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢º¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ112.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó180.6¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥424¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó129¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¹ë²÷¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¤è¤êËÜµòÃÏ¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡MLB4Ç¯ÌÜ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í±¦ÂÇ¼ÔºÇÂ¿¤Î32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ì»þ¤Ï½Ð¾ì38»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤È¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ25Æü¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç28¡¦29¹æ¤È2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ4ÀïÏ¢È¯¤Î·×5ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ªÎ»¡£ºÇ½ª½µ¤Î½µ´ÖMVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Àä¹¥Ä´¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£