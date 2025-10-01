9月23日、新潟県燕市に住む50代女性が現金100万円をだまし取られる被害がありました。警察は特殊詐欺事件として捜査しています。



詐欺被害に遭ったのは燕市に住む50代女性です。



23日午前10時半ごろ、女性のスマートフォンに成田空港の遺失物係を名乗る男から電話があり、「飛行機の中にあなた名義のキャッシュカードが落ちていた。そのカードには詐欺で逮捕されている犯人の指紋がついていて、千葉県警捜査二課が捜査をしているので電話を転送する」などと言われ、千葉県警の警察官を名乗る男からSNSのビデオ通話で警察手帳を示され「あなたは捜査対象となっており、あなたの銀行口座のお金を調べる必要があるので、これから指定する口座に全て振り込んでほしい。確認後、お金は返す」などと言われ、女性は自身にかけられた嫌疑を晴らすために指定された銀行口座に燕市内の銀行ＡＴＭから現金100万円を振り込みました。



その後、千葉県警の警察官からお金の返金連絡はなく、SNSでも返信がなかったため詐欺を疑い、燕署へ届け出ました。



警察によりますと、女性は近日中に飛行機に乗ったということはなく、キャッシュカードを紛失したこともなかったということです。



警察は「警察や検察が通信アプリを使って相手とやり取りすることは絶対ない」など注意を呼び掛けています。