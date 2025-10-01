◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

大記録達成に阿部監督はホッとした表情を見せた。田中将が６回２失点で日米通算２００勝。「いやあ、はい、時間はかかりましたけど頑張ってくれました。こっちもドキドキして見ていたんですけど。最近数試合はずっとゲーム作れていたので。信じて見ていました」。シーズン１４２試合目、移籍１０登板目で３勝目がつき、今季ラストチャンスで念願がかなった。

あとひとつ。誰もが「マー君のために」と熱い気持ちを持っていた。だから、試合前のミーティングではあえて、そのことには触れないようにした。「あまり意識させないように。本拠地２つ（残り２試合）最終戦なんで。とにかく勝ってＣＳに向けて勢いつけようと。それしか言ってません」。全員で一致団結し、初回に４安打を集中して３点。強力に援護した。

昨年１１月、楽天を自由契約になった田中将の獲得を一番に熱望したのが阿部監督だった。大黒柱の菅野がメジャー移籍。「まだできると思う」と戦力として復活を期待した上で、「投手陣のリーダーになってほしい」と大歓迎した。２月のキャンプでは進化を求めて久保コーチらと泥臭く、もがく姿に感心。実績十分のレジェンドが背中で示して新風が吹いた。

田中将はＣＳでも山崎、グリフィン、戸郷らと貴重な先発候補に挙がる。「もちろん投げてもらいます。（先発の）頭数が足りていない状況なので。ＣＳ、ポストシーズンいってもらいます」と明言した。勝率５割復帰で残り１試合。田中将の快挙で３位から日本一を目指すチームに勢いがついた。（片岡 優帆）