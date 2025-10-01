※経済指標

【米国】

住宅価格指数（7月）22:00

結果 -0.1%

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前月比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（7月）22:00

結果 1.82%

予想 1.93% 前回 2.16%（2.14%から修正）（前年比)

＊シカゴPMI（9月）22:45

結果 40.6

予想 43.3 前回 41.5



＊米求人件数（8月）23:00

結果 722.7万人

予想 720.0万人 前回 720.8万人（718.1万人から修正）



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（9月）23:00

結果 94.2

予想 96.0 前回 97.8（97.4から修正）



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

・米政府機関は恐らく閉鎖されるだろう。

・民主党が閉鎖するんだ。

・何事も必然ではないが、起きる可能性は恐らく高い。



＊トランプ大統領

・最近ロシアから脅しを受け、原潜を配備した。

・ロシア沖に原子力潜水艦１隻か２隻を送った。

・潜水艦ではロシア・中国より２５年先を行っている。

・軍隊の強化・増強を誓う。

・都市部の貧困地域は現代戦争の重要な戦場。



＊コリンズ・ボストン連銀総裁

・非常に強い株式市場が家計資産を押し上げ。

・家計資産の増加が消費拡大の一因に。

・株式市場と雇用市場の乖離への懸念がある。

・関税の影響がどうなるかはまだ判断が早い。



＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・短期的な政府閉鎖は経済にほとんど影響なし。

・インフレがより持続的なら困難なシナリオに。

・関税の影響は一時的で限定的であることを期待。

・サービス部門のインフレ上昇は説明困難。

・最近のインフレ上昇の大部分は関税が原因。

・米国は新たな関税の波に向かっている。

・雇用者数は減速も、その他の雇用指標は安定。

・米労働統計局（ＢＬＳ）は世界最高のデータ提供機関。

・政府機関閉鎖で雇用統計が得られないのは痛手だ。

・関税によるインフレが持続しないことを確認したい。

・インフレ上昇時に金利据え置きは利下げに等しい。

・大量の利下げを前倒しするのは不快。

・企業リーダーはコスト増への懸念を表明。



＊ブリーデン英中銀副総裁

・政策を過度に引き締め過ぎると生産と雇用に悪影響。

・ディスインフレ基調は軌道に乗っている。

・先行きは不確実。両側にリスク。

・上昇するインフレ期待は懸念材料。

・インフレ上昇リスクの管理は逆方向のリスクを伴う。

・賃金上昇はマージンに吸収される可能性が高い。

・雇用市場が緩むほど企業の賃金交渉力は強まる。

・サービス価格の基調的なディスインフレ傾向は継続。

