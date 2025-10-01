NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.37（-1.08 -1.70%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１１月の生産枠を大幅に引き上げる可能性があると伝わったことが重し。１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることですでに合意しているが、１１月はこの２倍から３倍、あるいは最大で日量５０万バレル拡大することも検討されているもよう。主要産油国の会合は今週末５日に控えている。



時間外取引で１１月限は下落。一時６２．０３ドルまで下げ幅を広げた。ただ、通常取引開始後は下げが一服した。



MINKABU PRESS

