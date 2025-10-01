Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤ÏÍ½Ìó¤·¤Æ¡ªÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ë
JRÅì³¤¡¢JRÅìÆüËÜ¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î3¼Ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËºßÍèÀþÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×¤ÎÁ´Îó¼Ö¤òÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î26Æü(¶â)¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î26Æü(¶â) ¡Á 2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
¢¨Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¹æ¤ÎÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ´ü´Ö¤ÈÆ±¤¸ÆüÄø¤Ç¤¹
¡ÚÂÐ¾ÝÎó¼Ö¡Û
ÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×¤ÎÁ´Îó¼Ö
¢¨Î×»þÎó¼Ö¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÂÐ¾Ý¶è´Ö¡Û
Á´±¿Å¾¶è´Ö
ÄÌ¾ï¡¢¡Ö¤Ò¤À¡×¤Ë¤Ï1¡Á2Î¾¡¢¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¤Ë¤Ï2Î¾¡¢¡ÖÆîµª¡×¤Ë¤Ï1Î¾¤Î¼«Í³ÀÊ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ØÄêÀÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
¢£¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¤Ç¤Ï¾è¼ÖÉÔ²Ä
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Ï¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë»ØÄêÀÊÆÃµÞ·ô¤òÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡ÖºßÍèÀþ¼«Í³ÀÊÆÃµÞ²ó¿ô·ô¡×¡ÖÆÃµÞÍÑÄê´ü·ô¡Ê¥Ñ¥¹¥«¥ë¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼«Í³ÀÊ¤Ë¸Â¤ê¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÀÊÍøÍÑ¤Ë¸Â¤êÂÐ¾ÝÎó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÎ©ÀÊÆÃµÞ·ô¡×¤òÈ¯Çä
´õË¾¤¹¤ëÎó¼Ö¤Î»ØÄêÀÊ¤¬ËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¤ÈÆ±³Û¤Î¡ÖÎ©ÀÊÆÃµÞ·ô¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö¤¹¤ëÎó¼Ö¤È¹æ¼Ö¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ê¤É¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£±Ø¤ÎÁë¸ý¤Î¤Û¤«¡¢¾è¼ÖÆü¤ÎÁ°Æü¤«¤é¤Ï»ØÄêÀÊ·ôÇäµ¡¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¡Öe5489¡×¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Í½Ìó¤Ï¥Í¥Ã¥È¤¬ÊØÍø¡ªÆüÄø¤ò¤º¤é¤»¤Ð¤ªÆÀ¤Ê¾ì¹ç¤â
»ØÄêÀÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤äJRÀ¾ÆüËÜ¤Î¡Öe5489¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
JR³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÆü¤òÈò¤±¡¢ÆüÄø¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥óÊÌ¤ÎÆÃµÞÎÁ¶â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÁ´ÀÊ»ØÄê´ü´Ö¤ÎÁ°Æü¤Ç¤¢¤ë12·î25Æü(ÌÚ)¤ä¡¢´ü´Ö¸å¤Î1·î6Æü(²Ð)¤Ï¡¢ÄÌ¾ï´ü¤è¤ê200±ß°Â¤¤¡Ö´×»¶´ü¡×ÎÁ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÈËË»´ü¤âÁ´ÀÊ»ØÄê¤òÍ½Äê
JR3¼Ò¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ä¤ªËß¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤â¡Ö¤Ò¤À¡×¡Ö¤·¤Ê¤Î¡×¡ÖÆîµª¡×¤ÇÁ´ÀÊ»ØÄêÀÊ¤Ç¤Î±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÆÃµÞ¤òÍøÍÑ¤·¤Æµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤Î»ØÄêÀÊÍ½Ìó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
