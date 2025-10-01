◇セ・リーグ 巨人4−2中日（2025年9月30日 東京D）

☆4人目の大台 田中将（巨）の初勝利は楽天時代の07年4月18日ソフトバンク戦。日米通算200勝はダルビッシュ（パドレス）が24年5月19日ブレーブス戦で達成して以来4人目。36歳10カ月での到達は05年野茂英雄（デビルレイズ）の36歳9カ月に次ぎ2番目の年少記録。過去3人は日本でセかパのみの所属で、米国とセ、パでの達成は初めて。

☆2リーグ制後最速 日米と日本のみの200勝達成者24人を合わせた28人のうち、田中将の432試合目は46年スタルヒン（パシフィック）の313試合を筆頭に6位の速さ。2リーグ制以降の入団および日米通算の達成者では、ダルビッシュの442試合を抜く最速200勝になった。

☆久々の20勝経験者 楽天時代の13年には24勝。92年北別府学（広）以来33年ぶり23人目のシーズン20勝経験者の200勝投手誕生になった。また、初勝利からオール先発勝利での達成はダルビッシュに次ぎ2人目。

☆王手からは4試合目 日米通算も含めた通算200勝達成者のうち、王手から4試合目以上での達成は、55年藤本英雄（巨）の5試合目、54年別所毅彦（巨）、67年梶本隆夫（阪急）、05年野茂英雄（デビルレイズ）の各4試合目に次ぎ5人目だ。