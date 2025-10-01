µð¿Í¡¦ºäËÜ¡¡¥Þ¡¼·¯200¾¡½ËÊ¡¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¡Æ±µéÀ¸¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²áµî¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡Ý2ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î30Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ÌÁÍ§¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£¾®³Ø»þÂå¤ËÊ¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î¡Öº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡£Æ±¤¸Ãæ³Ø¤Ë¤âÄÌ¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÅÄÃæ¾¤ÈÇ®¤¯ÊúÍÊ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÊªÀ¨¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤ò²þ¤á¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤éÀ¨¤¯Âç¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Îµ»¤ÎÎý½¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡£Áö¤ë¤Î¤ÏÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÎÊý¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£ËÜÍè¤Ïº¸Íø¤¤ÎºäËÜ¤¬¡¢±¦ÂÇ¤Á¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÅÄÃæ¾¤À¡£º¸Íã±ü¤Î¹»¼Ë¤Ë¸þ¤«¤¤Èôµ÷Î¥¤ò¶¥¤¤¹ç¤¤¡Ö¾Âç¤ÎÊý¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£º¸ÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢±¦¤ÇÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£Åö»þ¤ÏºäËÜ¤¬Åê¼ê¤ÇÅÄÃæ¾¤¬Êá¼ê¡£Ì¾µå²ñÆþ¤êÅê¼ê¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²áµî¤ò¡ÖËÍ¤Î¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï°ã¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¾ï¤Ë¾å¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸÷À±³Ø±¡»þÂå¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â°Õ¼±¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£08Ç¯¤Ë¥×¥í¤Ç½éÂÐÀï¤·¡¢ÄÌ»»18ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡£13Ç¯¤Î³ÚÅ·¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡£ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë2·³Êë¤é¤·¤Î»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¸ß¤¤¤Ë¤Ü¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë¼å¤¤ÉôÊ¬¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£¼«¿È¤â20Ç¯¤ËÄÌ»»2000°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤êÌÁÍ§¡£¡Ö¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë°ì½ï¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£