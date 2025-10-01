◇セ・リーグ 巨人4−2中日（2025年9月30日 東京D）

7年間在籍して78勝を挙げ、4度も開幕投手を務めた元エース・田中将大の雄姿は、今もヤンキースに色濃く刻まれている。16年にデビューして5シーズンともにプレーした主砲のジャッジは「マサのことなら一日中でも話し続けられるよ。彼は真のプロだった」と振り返る。「どんな登板日も、その翌日も、シーズン中でも、プレーオフでも、常に同じだった。常に最高の準備をしていた。“行動で手本になる”という言葉を辞書で調べたら、マサの名前が書いてあると思うぐらいだ」とルーキー時代の長距離砲はクラブハウスでの立ち居振る舞いを学んだという。

23年サイ・ヤング賞右腕のエース・コールは、アストロズ時代はライバルとして対戦し、20年はヤ軍加入で同僚となった。意気投合し、家族ぐるみの付き合いに発展した。「投球だけでなく、それぞれの人生についても話した。オフには一緒に寿司を食べに行った。シーズン後だから、彼もビールを何杯か飲んでいた。彼の偉業は自分のことのようにうれしい」と喜んでいた。