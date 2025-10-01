小学生を中心とした10代前半に人気のアイドルグループがいる。平均年齢34・6歳の男性5人組「リアルピース」だ。30日、東京・有明の東京ガーデンシアターでコンサートを開催。前回の公演から3倍増の6000人を集め、上昇カーブを描く人気ぶりをうかがわせた。

会場は、メンバーの衣装をまねた姿の子供たちであふれた。主催者によると、約8割ほどが親子。リーダーのかずぅ（37）は「子供たちに“もし今がつらくても先の未来は誰にも分からないよ”という思いを伝えたい」と、キャッチフレーズの「元気の押し売りアイドル」を体現する歌と踊りの全力ステージを披露した。

グループは2020年9月に特撮ローカルヒーローをやっていたかずぅが立ち上げた。「ゼロからアイドルを」のコンセプトで、メンバー集めから現在に至るまで全ての活動をYouTubeに投稿。チャンネルの登録者数は135万人。かずぅは「ゼロからを発信することで、いつ誰がファンになっても楽しめるようになっている」と明かす。

「踊ってみた動画」などを投稿しているTikTokのフォロワーは240万人。キャッチーな言葉を多く使った曲作りでも子供たちの心をつかみ、その代表曲といえる「プリティーボーイ」など18曲を披露した。

結成5年で3度目の単独公演。初回は500人、2回目は2000人だった。毎月ショッピングモールでフリーライブを行い地力をつけ、今回はアリーナ会場にステップアップを遂げた。かずぅは「国民的アイドルになりたい。目標は東京ドームでライブをしたい」と意気込む。

来年1月から全国9カ所のZeppを巡るライブツアーと、同11月には千葉・ららアリーナ東京ベイで公演し、1万1000人を動員する予定。来年もさらに勢いが加速していきそうだ。（高原 俊太）

◇リアルピース リーダーのかずぅ、日体大卒業後に体育教師をしていたこーた（34）、ジュノン・スーパーボーイ・コンテストの審査員特別賞を受賞したかちょー（35）、2・5次元俳優だったこぺ（39）、音大生だったなお（28）の5人組。ファンの総称は「りあぴぞく」。来春にグループ2冊目の写真集（宝島社）を出版予定で、写真集販売数日本1位を目指している。