¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥ª¥ë¥Õ¥§¤ÎËº¤ìÊª¡Ä¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ç³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡ªÎëÌÚ¹ä»Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯Íè¤¿´¶¤¸¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¤¬¾¡Íø¤ò³éË¾¤¹¤ëÊ©G1¡ÖÂè104²ó³®ÀûÌç¾Þ¡×¤Ï5Æü¤Ë¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤é»²Àï¤¹¤ë¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï¹ñÆâ¤Ç½Å¾ÞÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤Î¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤òÀ©¤·¡¢½ÐÁö¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¡£½êÍ¤¹¤ëÎëÌÚ¹ä»Ë»á¡Ê46¡Ë¤Ï7Ç¯Á°¤ÎËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´û¤Ë³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢º£²ó¤â¹âÌÚæÆÊ¿µ¼Ô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÇÏ¼ç¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤é³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤µ¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤êÁá¤¯Íè¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤â¹Ô¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¡£¤¿¤À¡¢Áá¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤³¤ÎÀè¤Ç²¿²ó¤â¹Ô¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¼þ¤ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¡¡¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼°ÍÍê¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7Ç¯Á°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥¨¥¯¥ê¥ê¥¹¥È¥ï¡¼¥ë¤ò¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤µ¤ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ï22Ç¯¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ëÅöºÐ¥»¥ê¤Ç¹ØÆþ¡£³®ÀûÌç¾Þ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤òÃµ¤¹¡£°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢³®ÀûÌç¾ÞÀ©ÇÆ¤Ë°ìÈÖ¶á¤«¤Ã¤¿ÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Çµ÷Î¥¤¬»ý¤Á¤½¤¦¤ÊÇÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¤Ç3Ãå¡¢»©·î¾Þ¤â¸«¤É¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌïÀ¸¾Þ¤¬±óÀ¬¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áö¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇµÕ¼êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ë¿¶¤é¤ì¡¢²¿²ó¤â¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½±óÀ¬½éÀï¤ÏÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥ì¡¼¥¹´Ö³Ö¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥É¡¼¥ô¥£¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤ÏÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤¢¤Þ¤ê±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆüËÜÇÏ¤¬Áö¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦²ó¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬´Ë¤¤¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¡£
¡¡¡Ö¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Û¤É¾õÂÖ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë»Ò¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Á°Áö¸å¤Ï¡©
¡¡¡Ö1½µ´Ö¶á¤¯µÙ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª½çÄ´¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Áö¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½½é¤á¤Æ¶¥ÇÏ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¶¥ÇÏ¤Î¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Î¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Ç¥À¥Ó¥¹¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¤â¤¦¥é¥¸¥ª¤ÇÃæ·Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤½¤³¤«¤éÇÏ¼ç¤Ø¤ÎÆ»¤Ø¡£
¡¡¡Ö¼«Á³¤ÈÇÏ¼ç¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡£¤³¤Î·ìÅý¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ¤ÎËº¤ìÊª¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤é¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎòÂå¤Î¶¯¤¤ÇÏ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿·ìÅýÉ½¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥·¥ó¥Ü¥ê¥¯¥ê¥¹¥¨¥¹¤¬¤¤¤Æ¡Ê5ÂåÊì¤Î¡Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤â¡Ê83Ç¯¡Ë³®ÀûÌç¾Þ2Ãå¤È¤¤¤¦¤æ¤«¤ê¤Î·ìÅý¤Ç¤¹¡£¡Ê¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ÎÁÄÉã¡Ë¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤êÆ»°¤¬¾å¼ê¤Ç¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ËÅ¬À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ä¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¥¨¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇÏ¡£3Æ¬¤È¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£ÇÏ·ô¤âÀ¨¤¯Çä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¡þÎëÌÚ¡¡¹ä»Ë¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë1979Ç¯¡Ê¾¼54¡Ë5·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î46ºÐ¡£¿¦¶È¤Ï»õ²Ê°å»Õ¡£¹¥¤¤ÊÇÏ¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¡£²áµî¤Î½êÍÇÏ¤Ï21Ç¯¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ëSÍ¥¾¡¡¢23Ç¯¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ3Ãå¤Î¥Ð¥¸¥ª¥¦¤Ê¤É¡£JRAÄÌ»»92Àï10¾¡¡£
¡¡¡Ô12Ç¯¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ëº¹¤µ¤ì¼óº¹2Ãå¡Õ12Ç¯10·î7Æü¤ÏÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤¬³®ÀûÌç¾ÞÀ©ÇÆ¤ËºÇ¤â¶á¤Å¤¤¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤é¿Ê¤á¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤ÏÄ¾Àþ¤ÇµÓ¤ò¿¤Ð¤·¡¢Æ²¡¹ÀèÆ¬¤Ø¡£¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥½¥ì¥ß¥¢¤¬³°¤«¤é½±¤¤¤«¤«¤ë¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¹¤µ¤ì¤Æ2Ãå¡£¤ï¤º¤«¼óº¹¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¡£ÍâÇ¯¤âÆ±¤¸¥¹¥ß¥è¥ó¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¤ÆÄ©Àï¡£3ºÐÌÆÇÏ¥È¥ì¥ô¤òÁ°¤Ë5ÇÏ¿Èº¹´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£