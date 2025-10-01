◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 カブス―パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、ワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、０―１で１点を追う５回先頭の２打席目に同点のソロ本塁打を放った。

１点ビハインドで迎えた５回だった。第１打席は変化球で泳がされて中飛に終わったが、この打席は右腕ピベッタのカウント２―１からの内角直球、９４・５マイル（約１５２・１キロ）を中堅左に会心の一打。角度２０度というライナーで打球速度も１１２・２マイル（約１８０・６キロ）、飛距離も４２４フィート（約１２９メートル）の完璧アーチとなってスタンドに吸いこまれた。

地元リグレーフィールドは鈴木のレギュラーシーズンからの５試合連続アーチに大きく揺れた。鈴木は大歓声に包まれる中ダイヤモンドを一周。本塁を踏んだ際にはスタンドに向かって高々と左手を挙げてファンに応えた。

直後にはケリーも左中間に２者連続アーチを放って一気に逆転した。

鈴木は現地２５日のメッツ戦で３９試合ぶりとなる２８、２９号を放つと最終戦まで自身初の４試合連続計５本の本塁打を放って、今季２度目通算３度目の週間ＭＶＰにも選出されるなど絶好調。また、日本人右打者初の３０本塁打＆１００打点をクリアしていた。なお、ポストシーズン出場初戦に本塁打を打った日本人打者は昨年の大谷翔平に次いで２人目だ。