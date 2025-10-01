◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。楽天でバッテリーを組んだヤクルトの嶋基宏ヘッドコーチ（４０）も相棒の偉業を祝福した。

ヤクルトの嶋ヘッドコーチは、楽天で田中将とバッテリーを形成し、２０１３年に球団初の日本一を達成した。同年のマー君は２４勝０敗。歴史的な１年を支えた同コーチは、右腕を最上級の言葉で表現した。

「『本当のエース』と言えるエースじゃないですか。これぞ、チームのエース。本当にそう思います」。何度も「本当」「エース」を繰り返した。「忘れられない」というのが１３年の巨人との日本シリーズだ。第６戦（Ｋスタ）で１６０球を投げた田中将は、第７戦（同）の９回に抑えで登板。「タナカ」コールの中、矢野を空振り三振に仕留め、東北に歓喜をもたらした。

２３年の１０月、田中将は右肘手術を受けた。右腕を酷使してきた日々を近くで見てきただけに「活躍してきた投手がけがをするのは仕方がないこと」と思いやり、「けがなく元気に投げる姿を見られるだけで十分。まだまだ、できる」と続けた。

今は同一リーグの相手の一員として戦っているが、特別な“相棒”への思いは深い。「体を大事にして、１年でも長く続けてほしいし、１勝でも多く積み重ねてほしい」。嶋コーチは優しい笑みをたたえ、「本当のエース」がマウンドに立ち続けることを願った。