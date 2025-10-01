ÂçÃ«¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤À¤¬¡×¡¡ÂÐÀïÀ®ÀÓ.143¡¢¥ì¥Ã¥º160¥¥í¹äÏÓ¤¬¼«¿®¡Ö²¶¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ì¥Ã¥º¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¥ì¥Ã¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ï¹äÏÓ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥óÅê¼ê¡£ÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¤Î²ñ¸«±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¹äÂ®µå¤¬Éð´ï¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï19»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£107²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ7¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.76¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¥»°¿¶¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë132¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ÏÄÌ»»¤Ç7ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤Ë¤·¤Æ.143¤À¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤ÏÂÐÀï¤Î¥«¥®¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤ËºÇÂç¸Â¤Î¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¡ÊÂçÃ«¤Ï¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢²¶¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìµå°ìµå¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤À¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
