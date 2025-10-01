【大人のハニーズ】が40・50代にドンピシャ！ 楽ちんおしゃれが叶う♡「新作ボトムス」

大人女性のデイリーコーデに合うブランドを新しく開拓するなら、【ハニーズ】をチェックしてみて。ハニーズの一部店舗でも買える、新ブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】には、ミドル世代にフィットする上品なアイテムが勢ぞろい。今回は、多数のラインナップの中から「新作ボトムス」をピックアップ。きれい見えと楽ちんを両立できそうな優秀アイテムを、着こなしとともににご紹介します。

美シルエットで魅せる 上品フレア

【GLACIER lusso】「フレアパンツ」\4,980（税込）

程よく広がるフレアラインが脚をすらりと見せ、スタイルアップ効果が期待できる上品なフレアパンツ。カラーはブラック・ネイビー・グレーの落ち着いた展開で、オンオフ問わず幅広いシーンに対応できるのも魅力。サイドがゴム仕様だから、きれい見えしながらラクに穿けそうなのも嬉しいポイント。合わせるトップス次第で、きれいめにもカジュアルにもフィットする、40・50代の大人女性にぴったりの一本です。

グレー × ネイビーでつくる 洗練大人スタイル

グレーのボアアウターとネイビーのフレアパンツを組み合わせた、スタイリッシュなコーデ。フリルブラウスをインナーに合わせることで、ほんのりフェミニンな華やかさもプラスされています。甘めなトップスをほどよく引き締めながら、女性らしいエッセンスも加えてくれるのがフレアパンツのいいところ。

クラシカルなチェック柄で秋らしさを

【GLACIER lusso】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

クラシカルなチェック柄が印象的なスカート。落ち着いたトーンに細かなラインが効いたデザインは、秋冬コーデにぴったりです。ふんわりと広がるシルエットが上品で、ラップ風のデザインがおしゃれなアクセントに。フロントはスッキリ見せながら、左のサイドファスナーと後ろゴム仕様で着脱しやすい仕様も注目したいポイントです。

ニュアンスカラーでこなれる きれいめコーデ

柄物ボトムスはシンプルなワンツーでもサマ見えするのが魅力。ベージュ系のトップスにチェック柄スカートを合わせたスタイルは、落ち着いた色合いで上品さが漂います。足元はトップスと同系色にすることで全体に統一感が生まれ、秋らしい柔らかな着こなしに。

