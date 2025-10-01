マレーシア・ペナンの未来を体感！大阪・関西万博 マレーシアパビリオン「ペナン・ウィーク」

ペナン開発公社(PDC)は、2025年9月22日から24日にかけて、大阪・関西万博のマレーシアパビリオンにて「ペナン・ウィーク」を開催し、世界に向けてペナンの魅力を発信しました。

期間中は、マレーシア・ペナンをハイテク製造業、持続可能な開発、観光の地域拠点としてPR。

持続可能な成長とイノベーションを象徴する、数々の主要プロジェクトが披露されました。

大阪・関西万博 マレーシアパビリオン「ペナン・ウィーク」

ザ・コースト

サービスアパートメント、商業施設、オフィスを一体化したウォーターフロント開発プロジェクト。

2030年の完成が予定されています。

ペナン・リニア・ウォーターフロント

8kmに及ぶ海沿いの新ランドマークを建設する、大規模な埋立事業です。

交通ハブやビジネスホテル、ライフスタイルモールなどを備えます。

バトゥ・カワン工業団地3(BKIP 3)

半導体、自動車、物流など、高付加価値産業を誘致するための産業用地です。

ペナン・グリーン・インダストリアルパーク(PGIP)

州で初めてとなる、グリーン産業専用の拠点。

再生可能エネルギーの導入と、持続可能な運営を推進します。

ペナン国際物流エアロパーク(PILA)

ペナン国際空港に隣接して建設される、統合型の航空貨物・物流ハブです。

メディ・シティ

医療とライフスタイルを組み合わせた、大規模な拠点。

ペナンの医療ツーリズムを牽引し、数千人規模の雇用創出が期待されています。

GBS @ テクノプレックス

デジタルやIC設計、研究開発、エンジニアリングなどの企業を収容する再開発プロジェクトです。

大阪・関西万博で紹介されたペナンの大規模プロジェクトは、持続可能な成長とイノベーションを象徴しています。

未来の観光地・ビジネス拠点としてのペナンの大きな可能性を感じさせる内容でした。

大阪・関西万博 マレーシアパビリオンで開催された「ペナン・ウィーク」の紹介でした。

