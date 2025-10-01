空き家問題の総合情報サイト「空き家対策フル活用ドットコム」が、サイト開設10周年を記念し、相続した空き家の最適な解決策をわずか30秒で診断する『相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ』を2025年9月19日より無料で公開しました。

所有者にとって重い負担となる空き家問題に対し、10年間で培った知見とノウハウを結集し、誰でも・いつでも・無料で最適な解決策の方向性を見つけられるツールとして開発されました。

空き家対策フル活用ドットコム『相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ』

提供開始日：2025年9月19日

利用料：無料

提供場所：「空き家対策フル活用ドットコム」

深刻化する日本の空き家問題

総務省が発表した2023年の住宅・土地統計調査によると、国内の空き家数は過去最多の900万戸に達し、空き家率も13.8％と過去最高を更新しました。

少子高齢化や人口減少を背景に空き家は年々増加しており、このまま対策を講じなければ、2030年代には空き家率が30％を超えるとの民間予測もあります。

放置された空き家は、地域社会に深刻な影響を及ぼすだけでなく、所有者にとっても固定資産税や管理の負担が重くのしかかる喫緊の社会課題となっています。

開発の背景：10年間の感謝を、すべての空き家所有者へ

近年、親から実家を相続したものの、活用方法が分からず放置してしまう「相続空き家」が社会問題となっています。

「空き家対策フル活用ドットコム」は10周年を迎え、この節目に、これまで培った知見とノウハウを結集し、この「相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ」を開発しました。

査定額を出すだけでなく、その一歩手前の相談が全国どの地域でもできるのが特徴です。

わずか30秒で、最適な相談先がわかる

いくつかの簡単な質問に答えるだけで診断が完了し、全国1,200社の相談窓口の中から最も適切な優良業者一覧が表示されます。

空き家や中古住宅の買取・売却・査定に強い業者も多数参加しており、気になる窓口に直接相談できる手軽さも魅力です。

複雑な案件にもワンストップで対応

売却、活用、解体、税金対策など、空き家の問題は多岐にわたりますが、当サービスでは複雑な複数の専門家が必要なケースにも柔軟に対応できるネットワークを構築しています。

「空き家対策フル活用ドットコム」は、10年間の運営で培った信頼と実績で、安心のサービスを提供しています。

所有者にとって大きな負担となりがちな相続空き家問題の解決へ向けて、最初の一歩を踏み出すための強力なツールとなりそうです。

「空き家対策フル活用ドットコム」が提供する『相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ』の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 相続空き家の悩みを30秒で解決！空き家対策フル活用ドットコム『相続空き家最善策30秒無料診断ジェネレータ』 appeared first on Dtimes.