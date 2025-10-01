¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¥ë¥á¡¼¥ë¡Ö¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡¡¼ã¤ÁêËÀ¤ËÌ´Â÷¤¹14²óÌÜ¤ÎÄ©Àï
¡¡À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÊ©G1³®ÀûÌç¾Þ¤òÆüËÜÇÏ¤ÇÀ©¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¡£3ºÐ¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Ç14²óÌÜ¤ÎÅö¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï02Ç¯¡Ê¥»¥ó¥·¥Ö¥ë16Ãå¡Ë¤Î½éµ³¾è¤«¤é23Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Ê¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤È¤·¤Æ¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡8·î16Æü¤Ë¥É¡¼¥ô¥£¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°¾¥Àï¤ÎÊ©G2¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤Ç½é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤À¤Ã¤¿¤¬Æó¤ÎµÓ¤¬¤Ä¤¤¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤ÈÆ»Ãæ¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¼«ºßÀ¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ë¤á¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Í¾ÎÏ½½Ê¬¤ËÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ3ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡£¡ÖÇÏ¤¬ÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¥É¡¼¥ô¥£¥ë¤ÎÇÏ¾ì¤¬¡ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ³¾èÁ°¤Ï¥ï¥ó¥Ú¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÀ¨¤¤½ÖÈ¯ÎÏ¤Ç¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¤Ï²áµî¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤ËÌ¾ÇÏ¤¬¥º¥é¥êÊÂ¤Ö¡£20Ç¯¥ß¥·¥å¥ê¥Õ¤ÏG1¡¦3¾¡¡¢21Ç¯¥É¥Ð¥¤¥ª¥Ê¡¼¤ÏG1¡¦4¾¡¡£23Ç¯¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÂ³¤¯³®ÀûÌç¾Þ¡¢ºòÇ¯¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óS¤ÈÏ¢¾¡¤·¤¿¡£´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡£¡ÖÁ°Áö¤ÇÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÇÏ¡£¤¤¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç²¿ÅÙ¤âµ³¾è·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°È¾å¤¬ÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¤Î¤¬ËèÇ¯¡¢ÆüËÜÇÏ¤¬¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¾ì¡£¡ÖÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤ÆÆÃ¼ì¤À¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉÇÏ¾ì¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÅ·µ¤¤äÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¡£Éã¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤Ï15Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¡£Êì¤ÎÉã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²Àï¤·¤¿12¡¢13Ç¯³®ÀûÌç¾Þ¤Ç2Ãå¡£·ìÅýÇØ·Ê¤äÁà½ÄÀ¤Î¹â¤µ¤«¤é2F±äÄ¹¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£Àª¤¤½½Ê¬¤Î¼ã¤ÁêËÀ¤ÈÂç¤¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£