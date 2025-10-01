「国民スポーツ大会・高校野球・準決勝、山梨学院１０−４県岐阜商」（３０日、マイネットスタジアム皇子山）

準決勝２試合が行われ、県岐阜商（岐阜）は山梨学院（山梨）に４−１０で敗退した。生まれつき左手指欠損のハンディを背負いながら今夏甲子園４強入りに貢献した横山温大外野手（３年）が高校野球最終打席で２点適時打を記録。高川学園（山口）は仙台育英（宮城）に５−４で勝利した。決勝は１０月２日に行われる。

県岐阜商・横山は滋賀の空に快音を鳴らし、高校野球最終打席で有終の美を飾った。場内から万雷の拍手が注がれる中、ヘルメットを取って呼応。ひと夏で人生を一変させた球児であることを物語る光景だった。

８点を追う七回無死一、二塁。金属バットを右手一本で豪快に振り切り、右中間を破る適時二塁打を放った。ヘッドスライディングで三塁を狙うも憤死。それでも、鋭い打球に観客は思わずどよめき、今夏の甲子園さながらの、はつらつプレーで魅了。「盛り上がってくださって甲子園もあんな感じだったなと思い出しました」と無邪気な笑みをこぼした。

生まれつき左手指欠損のハンディを抱えながらも、今夏甲子園は外野の主力として５試合に出場し５安打３打点を記録。「（ハンディがあっても）こうやってできるんだというのを見せるためにやってきた」という言葉通り、多くの人に勇気を与えた。

今後は大学で野球を継続する。「頑張って活躍してもっともっと上の舞台でも活躍できるように」。これからも白球を追い続け、道を切り開いていく。