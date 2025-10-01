離乳食で大根をつぶしたら→切実なのに笑える投稿に10万いいね「同じことしたw」「ママ愛おしすぎる」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みりん(@needcgt)さんの投稿したお写真です。誰でも慣れないことに失敗はつきものです。料理が苦手な中、離乳食を作っていたというみりんさん。「大根つぶしたら消えた」と写真と共に投稿。共感の声や、先輩ママパパさんからの温かいアドバイスが寄せられました。消えた大根の行方とは！
誰でも慣れないことに失敗はつきものです。初めての子育てで、慌てたことはありませんか？今振り返ると、落ち着いてできるんだけどなあ…と思うこともありますよね。料理が苦手な中、離乳食を作っていたという投稿者・みりん(@needcgt)さんは『大根潰したら消えた』と、写真と共に投稿。共感の声や、先輩ママパパさんからの温かいアドバイスが寄せられました。消えた大根の行方とは！
パッとお写真を見て「あれ、大根どこに行った？」と思わず笑ってしまいました。どうやら、ほどんどがこし器にくっついてしまったようです。離乳食は普段の料理と違う手順もありますし、大変ですよね。
こし器にかけ、消える大根
©needcgt
©needcgt
料理できないなりに頑張って離乳食作ってたんだけど大根潰したら消えた😭
この投稿には「大根はすでに柔らかいから、下のすり鉢で潰した方が早いと思います！繊維が気になるなら、こし器で潰して爪楊枝とかでこそぐときれいにとれるかと」「大根おろしにしてチンしてる」といったコメントが寄せられていました。他にもブレンダーがおすすめだという方も。
同じような経験をした方から共感の声も寄せられていました。苦労したのにガッカリ…という気持ちもあったかもしれませんが、マジックのように消えてしまった大根にクスッと笑わされた、ユーモアたっぷり素敵な投稿でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）