離乳食で大根をつぶしたら→切実なのに笑える投稿に10万いいね「同じことしたw」「ママ愛おしすぎる」【ママリ】

こし器にかけ、消える大根

誰でも慣れないことに失敗はつきものです。初めての子育てで、慌てたことはありませんか？今振り返ると、落ち着いてできるんだけどなあ…と思うこともありますよね。





料理できないなりに頑張って離乳食作ってたんだけど大根潰したら消えた😭

パッとお写真を見て「あれ、大根どこに行った？」と思わず笑ってしまいました。どうやら、ほどんどがこし器にくっついてしまったようです。離乳食は普段の料理と違う手順もありますし、大変ですよね。



この投稿には「大根はすでに柔らかいから、下のすり鉢で潰した方が早いと思います！繊維が気になるなら、こし器で潰して爪楊枝とかでこそぐときれいにとれるかと」「大根おろしにしてチンしてる」といったコメントが寄せられていました。他にもブレンダーがおすすめだという方も。



同じような経験をした方から共感の声も寄せられていました。苦労したのにガッカリ…という気持ちもあったかもしれませんが、マジックのように消えてしまった大根にクスッと笑わされた、ユーモアたっぷり素敵な投稿でした。

