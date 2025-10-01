「どこのファッションモデルかと…」バド志田千陽「夏の思い出」オフショット公開　海外転戦から帰国「涼しくなっててびっくり」

「夏の思い出」としてオフショットを投稿した志田千陽(C)Getty Images

バドミントン女子ダブルスで、2024年パリ五輪の銅メダルを獲得した志田千陽が、10月1日までに自身のインスタグラムを更新。新パートナー・五十嵐有紗との海外遠征から帰国したことを報告した。

【写真】まるでファッションモデル？志田千陽のオフショットをチェック

残暑が厳しかった9月上旬から香港、中国、韓国と転戦してきた志田は「久しぶりに日本に帰ってきたら、涼しくなっててびっくりした〜！」と驚きを隠せない様子だ。

そして「夏の思い出は、バドミントンで溢れかえってるけど」としながらも、「お出かけした時にお姉ちゃんが撮ってくれた貴重な写真がフォルダにあったので〜」とオフショットを4枚投稿した。