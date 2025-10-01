阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、西宮市内の球団施設で現役引退会見に臨んだ。度重なるけがや育成落ち、大腸がんも乗り越えた現役生活。周囲への感謝の気持ちを口にし、１６年間の思い出を振り返り涙を流した。以下、主な一問一答。

−今の後輩たちをどう見てるか。

「本当に強いですよね。なかなかレギュラーに割って入るというのは、かなり至難のことだと思う。若い選手は、より頑張らないと、アピールしないといけないなと思います。僕たち中堅、ベテランも何とかその輪に入りたいと思って、必死に目の色を変えてやっているなと、甲子園で練習をして思いました。ＳＧＬでもあれだけの環境の中、やっぱりみんなよく練習しているなというのはすごく感じた。これから、さらに成長する環境を球団が作ってくださって、たくさんの若い選手、くすぶってる選手がたくさん練習して、出てくるんじゃないかなと、僕は１年間やっていてすごく思いましたね」

−優勝した２３年のシーズンを振り返って。

「岡田監督になって、どういう野球をするんだろうっていうところからスタートした。代打の代打でホームランも打てました。ベンチにいる時は岡田監督の近くにいって、どういう話をしているのかなというのは、すごく興味があって。近くにいたっていうのは、すごく印象的です。リーグ優勝の日の声援や歓声というのは、今まで聞いたことのないぐらいのものを、グラウンドレベルで体感できたというのはすごく貴重な経験。これが阪神タイガースのすごさなんだなというのは、その場にいてすごく感じましたね」

−代打の切り札としての誇りは。

「もちろん野球選手として、スタメンで出て３から４打席立って勝利に貢献したいという気持ちは常に持ち続けて、１６年やってきた。その中で与えられた場面で、結果を出すというモチベーションでやってきたんですけど、先輩方のように呼ばれるには僕の成績、年数ではちょっと物足りないなと僕は感じている。これがあと５年くらい続けられて、そういう実績ができてきたら、自分の中で誇りを持ってやれたと思うんですけど。まだまだちょっと実績が足りなかったと感じています」

−他球団という選択もあったと思うが、引退を決めた理由は。

「（１０秒以上の沈黙のあと）やっぱり一番は結果が思うように出なかった。ファームでも、最初の４月に落ちての３カ月間というのはなかなか練習しても、ヒットも出ない、いい内容もないというのが結構続いてしまっていた。若い時でもここまではなかったなと考えて。徐々には上がってきたんですけど、ファームでやっているものを上でなかなか出せない悔しさがあった」

−シーズンで終わりではなく、短期決戦を目指して頑張るのはなぜか。

「１軍が最高の舞台と肌で感じてきて、野球をするなら１軍でという気持ちがいつまでもあった。何回ファームに落ちようが、絶対また１軍に上がってやる、チャンスは絶対来ると思って練習をしていたし、そういう弱い姿をね…。後輩たちには見せちゃダメだなと思って」