「ソフトバンク１−２日本ハム」（３０日、みずほペイペイドーム）

日本ハム・新庄剛志監督（５３）の来季続投がレギュラーシーズン終了後に発表されることが３０日、わかった。来季が就任５年目となる。

この日のソフトバンク戦前に、小村勝球団社長がみずほペイペイドームで取材に対応。新庄監督の去就について「シーズン終了後に正式に話し合いまして、発表します」と話した。１７日のオーナー会議後には井川伸久オーナーが４年間の手腕を高く評価。「ご本人が決める話」としつつ「続けていただきたい」と続投を熱望していた。

今季は７月末まで首位を快走。終盤までソフトバンクと競り合って優勝は逃したが、２年連続の２位でＣＳ進出を決めた。１０月４日のロッテ戦（ゾゾ）が最終戦となる。

この日の試合前のメンバー交換で、新庄監督は小久保監督に黄色い花束を贈った。「おめでとう、でしょ。あとはパ・リーグ盛り上げてくれて、そのお礼を言いました」と説明し「来年は３チームで争えたらいいなと思う」と来季にも言及。「その前にクライマックスと日本シリーズはファンのために戦っていきます」と意気込んだ。