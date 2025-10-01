「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が３０日、中日戦（東京ド）で勝利投手となり、日米通算２００勝を達成。駒大苫小牧時代の恩師である駒大・香田誉士史監督（５４）が当時の田中将について語った。

当初から際立っていたのは「野球頭」とメンタル面。「真面目なんだけど、真面目すぎない。考え方のバランスが良かった。すごく勝ち気もあって心臓が強かった」。１年時から上級生に対して意見をぶつけることもあったという。「頭が切れて、その場で想定されるプレーが自分でパッてできる」と状況判断や勝負勘も抜群だった。

印象的だったのは捕手姿だ。膝をついた状態で二塁送球ができる強肩。「（捕手として）小さく放るのが上手だったので、投手として備わってないといけないフィールディングやけん制だったり、投球に加えた送球面がすごい優れていた」。変化球の精度も「教えてやれることじゃない」と、そのすごみを明かす。

それでも「ここまでは想像してなかった」という。「ドラフト１位も、新人王も、『えー！！』っという感じで。プロの世界は違うと思っていたので、あんなに年間を通してケガもなく頑張り続けられるっていうのは…」。今でも節目ごとに連絡が届く。不断の努力で球界のスターへと駆け上がった「マー君」はまた一つ、恩師も驚く偉業を刻んだ。