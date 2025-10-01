◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手（３６）が日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成。同じ１９８８年世代の前田健太投手（３７）＝ヤンキース３Ａ＝も祝福のメッセージを寄せた。

＊＊＊＊＊＊＊

将大には必ず２００勝を達成してほしいと思ってました。勇人も２０００安打を達成した。すごく刺激になってるよ。将大にとって勇人の存在は、すごい大きいんじゃないかな。同じ関西で、中学時代からよく練習試合をやってね。将大といえば捕手。投手のイメージはなかった。駒大苫小牧で甲子園出た時に「うっわ、宝塚のキャッチャーや」って、すぐ分かって。中学時代から今もずっと同じ顔やから（笑）。

先に沢村賞は取ったけど、高卒１年目に僕は１軍で投げられなかった。背中を追い続けてきた。タイトルを取ったあたりから、やっとライバルとして将大の名前を挙げられるようになった。将大は「逆や」と言うけどね。昔からダルビッシュさんと将大を尊敬していて、この特別な存在はもう、増えも減りもしない。芯があって、真っすぐな人。すごく後輩思いでもある。今も背中を追い続けてる。８８年世代を世に出してくれた存在。反骨心で「あいつができるなら俺もできる」ってみんなが頑張ってこられた。この先も、世代の先頭をずっと走ってほしい。将大が野球をやってる姿を見ると、俺たちもまだまだって気持ちにさせてもらえるから。