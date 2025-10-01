夫婦の数だけ家計の形は様々ですが、その力関係が一方に偏りすぎた時、関係は崩壊。生活費を切り詰める一方で、パートナーに見えない支出を重ねる行為は、経済的なDVと見なされることも。長年の不満が頂点に達し、反撃されるとき、その決定的な証拠となるものとは？

君の親の面倒まで見られないよ…夫の冷たい言葉

「我慢の限界でした」

本田朋美さん（仮名・46歳）。都内マンションに夫・大輔さん（仮名・49歳）と高校生の息子と3人で暮らしていました。過去形なのは、3ヵ月前に自宅から電車で1時間ほどの実家に身を寄せているから。

大輔さんは都内中堅企業に勤めるサラリーマンで、月収は55万円ほど。一方、朋美さんは自宅近くのスーパーで時給1,300円のパートで家計を支えていました。世帯収入は決して低いわけではありませんが、財布を握っているのは大輔さん。毎月、ギリギリの生活費を渡され、それで食費や日用品、息子の教育費など、すべての生活費を払っていました。毎月、渡されるのは、朋美さんのパート代も見越しての金額で、朋美さんは毎月赤字にならないよう必死だったといいます。

「住宅ローンの返済については夫の口座から。ほかは私が管理している口座から引き落とされます。最近はただでさえ苦しいのに、夫からの生活費は増えることはなく……」

そんなある日、朋美さんの実家の母親が持病を悪化させ、入院するという連絡が入ります。幸い命に別状はなかったものの、退院後の生活や治療費を考えると、経済的な負担が増えることは明らかでした。

「父は数年前に亡くなっており、実家には母が一人で暮らしています。少しでも助けになりたいと思い、夫に『少し金銭的なサポートができないかな』と相談したんです」

朋美さんとしては、自身のパート代の範囲内で何とか捻出したいと思ったものの、到底無理と判断。何とかしたいという一心から頼み込みましたが、大輔さんから返ってきたのは、耳を疑うような言葉でした。

「はぁ？ そんな余裕、うちにあるわけないだろ。君の親の面倒まで見てらんないよ」

鼻で笑う夫の姿に、「心は固まった」と朋美さん。数日後、離婚届を突きつけ、家を出ました。行先は朋美さんの実家。

「私、知っているんです。夫は定期的にお義父さん、お義母さんには仕送りをしていること。趣味のゴルフ代だって湯水のように使っているみたいだし。私、ずっと記録してきたので、裁判になったら勝てる自信100%です」

記録してきたというのは、この数年間、大輔さんから言われた心ない言葉の数々です。

「誰のおかげで生活できているんだ」

「お前のパート代なんて、たかが知れてる」

「金ばかりかかるな、お前らは」

ノートには、暴言の数々が、日付と共に詳細に記録されていました。さらに朋美さんが大輔さんの書斎から密かにコピーしておいた家計簿と貯金通帳もあり、そこには、大輔さんの両親への仕送りの金額や、夫の趣味に使われた不明瞭な支出が、赤裸々に記されていました。

「これらの証拠をチラつかせたら、夫は言葉を失っていました。夫は離婚したくないみたいです。でも家計管理をすべて私ができないのなら、戻る気はありません。もう、こんな生活はこりごりなんで」

夫婦の溝を深める「経済的DV」という現実

裁判所『司法統計』によると、妻から離婚を申し立てる動機として、「精神的に虐待する（モラハラ）」は常に上位にあり、「生活費を渡さない（経済的DV）」もそれに続きます。大輔さんのように、生活費を切り詰める一方で、自分の趣味や親族のためには支出を惜しまない、といった行為は「経済的DV」の一形態と見なされる可能性があります。相手の経済的自由を不当に束縛し、精神的に追い詰める行為だからです。

問題の根源は、金額の多寡よりも、夫婦間での情報共有と対話の欠如にあります。大輔さんが家計を一方的に管理し、朋美さんを対等なパートナーとして扱わなかったことが、二人の溝を決定的にしました。

朋美さんが行ったように、日々の言動やお金の流れを記録しておくことは、残念ながら、万が一の際に自分自身を守るための有効な手段となり得ます。夫婦は運命共同体であると同時に、対等な個人。互いの価値観を尊重し、家計という共同体の運営についてオープンに話し合える関係性を築くことこそが、経済的な問題が夫婦の危機へと発展するのを防ぐ方法です。

［参考資料］

裁判所「司法統計」令和4年 司法統計年報（家事編）第19表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立・和解成立（「離婚」）の態様別申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所