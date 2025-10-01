ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿Î¡¡¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡×ËÜÅö¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Û¸¶¸ý¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£NPB¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤ÇÌîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤â³§¤µ¤ó°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿´¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£¤¬³Î¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡19Ç¯1·î¤Î¡¢¤È¤¢¤ë¿·Ç¯²ñ¤ÇÎÙ¤Ë¤¤¤¿¸¶¸ý¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Ãí¤®ÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¸µµ¤¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¡Ä¡£¸åÆü¡¢¼«¼ç¥È¥ì¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î½Ó²ð¤À¤±¤Ç¸¶¸ý¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¡£ÍâÆü¤Î¸¡ºº¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸å²ù¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢¸¶¸ý¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¼«¼ç¥È¥ì¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë½¦¤¤¤äÆ»¶ñ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²¿¤«¼êÅÁ¤¤¤¿¤¤¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤Ç¡¢ËèÇ¯1·î¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤½¤ì¤â¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¸¶¸ý¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£¡¡¡ÊÀìÌç°Ñ°÷¡¦ÈªÌî¡¡ÍýÇ·¡Ë