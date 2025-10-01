甲子園での全体練習を見守った阪神・藤川監督は、日本一へ向けてチームに“スイッチ”が入ったことを確信した。

「今日の練習は凄く良かった。みんなが次に向けて没頭している姿を見たんでね。シーズン中じゃないような練習のスタイルにしっかり移った。この練習をしていたら大丈夫」

投手、野手のキャッチボール、グラウンドでの投内連係、シートノック、フリー打撃を静かに見守った指揮官は確かな手応えを感じていた。

9月7日に2リーグ制以降、史上最速Vを決めてからは個人のタイトル争いこそあれど、チーム全体としては目標を定めにくい時期。それでも、藤川監督は「チームを洗濯する」という表現を使って、15日からのCSファイナルSへ向けて短期決戦で力を発揮できる選手の見極めや、選手のモチベーション向上へ手を尽くしてきた。

レギュラーシーズンもあす2日のヤクルト戦（甲子園）で最終戦を迎え、いよいよポストシーズンへ向けた準備が始まる中で、昨秋キャンプでチームのテーマに掲げた「没頭」という言葉でチームの現状を表現。一丸となる態勢は整った。（遠藤 礼）