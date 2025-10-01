阪神・原口文仁内野手（33）が9月30日、西宮市の球団事務所で引退会見を開いた。会見前には全体練習に再合流。改めて日本一を花道にすると意気込み、苦闘続きだった16年間のタテジマ生活を回想して涙するシーンもあった。あす2日のレギュラーシーズン最終戦、ヤクルト戦（甲子園）にも出場予定で、試合後には引退セレモニーが行われる。

チームの全体練習に合流した原口は、そのままのユニホーム姿で会見に現れた。タテジマは甲子園の土にまみれ、両手にはフリー打撃の感触とノックを受けた余韻が残っていた。

「まだ戦いが続いているので、僕の中ではスーツ（姿）は早いかなと。ユニホームは戦闘服。まだ、そういう気持ちなのでこの格好にさせてもらいました」

球団は前日9月29日に今季限りでの現役引退を発表した。この日の引退会見を経て、あす2日のヤクルト戦（甲子園）で引退セレモニーも行われるが、原口が定めた現役選手としてのゴールはそこじゃない。前回23年は3打数無安打に終わった日本シリーズでの1本をどうしても打ちたい。だからこれまで通り練習を続けている。

引退会見では絶対に泣かないと決めていたが、順風満帆とは決して言えない阪神一筋16年間を振り返っていると、自然と涙がこぼれ落ちた。大腸がんを克服。腰痛など度重なるケガを乗り越えてきた。今季はここまでわずか15打数1安打。苦しい日々を思い返し、監督やコーチ、チームメートやスタッフ、いつも支えてくれた家族、そしてファンへの感謝に、何度も何度も目頭を押さえた。

「引退を決めたのはやっぱり思ったようなプレーができなかったのが一番。打撃フォームをいろいろ試したり、若い時でもここまではなかったほど考えた。ヒットが打てず悔しかった。自分の辞め時はこのタイミングだなと思った」

何をやっても三日坊主だった少年が、野球と出合って人生が変わった。どんな厳しいことにも弱音を吐かなくなった。強くなった。野球が好きだったからこそ続けられた。だから必死のパッチで走り続けてきた。

「チームは今、一丸となってクライマックス、日本シリーズへと向かっていますけど、その戦力に少しでもなれるようにしっかりと準備をして、体調を整えて挑みたい。みんなと一緒に日本一を目指して頑張ります」

涙を拭って会見を締めた背番号94は、またきょうから大好きなバットを振っている。（畑野 理之）

≪藤川監督は「彼の力が必要」≫

○…藤川監督は現役引退を表明した原口を貴重な戦力として見ていた。「本人が最後まで戦うつもり。CSを勝ち上がっていくために頑張りたいということだった」。再調整を理由に9月19日に出場選手登録を抹消も、この日から再び1軍の全体練習に合流。再登録されるあす2日のヤクルト戦（甲子園）では当初、先発出場のプランもあった。しかし投打でタイトル争いを繰り広げているチームメートに配慮して固辞したもよう。指揮官は「ベンチに入って大事なところで活躍してくれると思う。（日本シリーズまで）戦っていく中で彼の力が必要になる。そう信じている」とポストシーズンでの活躍にも期待した。