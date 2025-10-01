ハローキティとGiRLS by PEACH JOHNが初コラボ！愛らしさ満点の4型を発売

PEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボコレクションが誕生しました。クラシカルなレトロ感にガーリーな要素をプラスした限定デザインで、下着3型とルームウェア1型の全4アイテムがラインナップ。2025年9月24日(水)より公式通販サイトと全国の店舗（一部店舗を除く）で発売されています。

ハローキティ×GiRLS by PEACH JOHNの限定ブラセット

「ハローキティ ドットチュールブラセット」は、赤を基調にリボンやドットを散りばめた愛らしいデザイン。

ワイヤー入りでふっくら自然な丸みを演出し、カップ下には取り外し可能なパッドを備えています。

背中のストラップ部分には刺繍でハローキティの顔をデザイン♡ マッチングショーツにはリボンとホールデザインが施され、後ろ姿までキュートに仕上がります。

価格：3,278円

サイズ：B～Eカップ UB65/70/75

カラー：レッド（全1色）

大人気Peasyシリーズにハローキティデザインが登場

シリーズ累計41万枚突破※の「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、ハローキティのロゴプリントが加わりました。

細身のキャミソールタイプで洋服に響きにくく、段差が出にくい設計でシアー素材やフィット感のあるトップスにもぴったり。

マッチングショーツもラインナップされ、セットで楽しめます♪

・ハローキティ Peasyノンワイヤーブラ

価格：2,508円

サイズ：S／M／L

・ハローキティ Peasyショーツ

価格：1,200円

サイズ：S／M／L

カラー（すべて共通）：レッド（全1色）

※集計期間：2020年1月29日～2025年6月20日（ショーツ含む）

リラックスタイムに♡ライトホイップリー3点セット

ルームウェアとして登場する「ハローキティ ライトホイップリー3点セット」は、カーディガン・キャミソール・ショートパンツの豪華セット。

モールヤーンニット素材で肌触りも柔らかく、リラックスタイムに最適です。

キャミソールにはハローキティの刺繍入り、カーディガンはリボンを全体にあしらった遊び心あるデザイン。おうち時間もガーリーに楽しめます。

価格：5,980円

サイズ：ワンサイズ

カラー：レッド（全1色）

特別なコラボで叶える愛されスタイル♡

GiRLS by PEACH JOHNとハローキティの夢のコラボレーションは、レトロガーリーなデザインと実用性を兼ね備えた全4アイテムが揃います。

下着からルームウェアまで幅広く展開され、毎日の気分を華やかにアップデート。ここでしか手に入らない限定コレクションで、あなたもハローキティの世界観を纏ってみませんか？