ハローキティとGiRLS by PEACH JOHNが初コラボ！愛らしさ満点の4型を発売
PEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボコレクションが誕生しました。クラシカルなレトロ感にガーリーな要素をプラスした限定デザインで、下着3型とルームウェア1型の全4アイテムがラインナップ。2025年9月24日(水)より公式通販サイトと全国の店舗（一部店舗を除く）で発売されています。
ハローキティ×GiRLS by PEACH JOHNの限定ブラセット
「ハローキティ ドットチュールブラセット」は、赤を基調にリボンやドットを散りばめた愛らしいデザイン。
ワイヤー入りでふっくら自然な丸みを演出し、カップ下には取り外し可能なパッドを備えています。
背中のストラップ部分には刺繍でハローキティの顔をデザイン♡ マッチングショーツにはリボンとホールデザインが施され、後ろ姿までキュートに仕上がります。
価格：3,278円
サイズ：B～Eカップ UB65/70/75
カラー：レッド（全1色）
秋冬を彩るトリンプ新作♡優々ブラとSMART BALANCEの魅力をチェック
大人気Peasyシリーズにハローキティデザインが登場
シリーズ累計41万枚突破※の「Peasy002ノンワイヤーブラ」に、ハローキティのロゴプリントが加わりました。
細身のキャミソールタイプで洋服に響きにくく、段差が出にくい設計でシアー素材やフィット感のあるトップスにもぴったり。
マッチングショーツもラインナップされ、セットで楽しめます♪
・ハローキティ Peasyノンワイヤーブラ
価格：2,508円
サイズ：S／M／L
・ハローキティ Peasyショーツ
価格：1,200円
サイズ：S／M／L
カラー（すべて共通）：レッド（全1色）
※集計期間：2020年1月29日～2025年6月20日（ショーツ含む）
リラックスタイムに♡ライトホイップリー3点セット
ルームウェアとして登場する「ハローキティ ライトホイップリー3点セット」は、カーディガン・キャミソール・ショートパンツの豪華セット。
モールヤーンニット素材で肌触りも柔らかく、リラックスタイムに最適です。
キャミソールにはハローキティの刺繍入り、カーディガンはリボンを全体にあしらった遊び心あるデザイン。おうち時間もガーリーに楽しめます。
価格：5,980円
サイズ：ワンサイズ
カラー：レッド（全1色）
特別なコラボで叶える愛されスタイル♡
GiRLS by PEACH JOHNとハローキティの夢のコラボレーションは、レトロガーリーなデザインと実用性を兼ね備えた全4アイテムが揃います。
下着からルームウェアまで幅広く展開され、毎日の気分を華やかにアップデート。ここでしか手に入らない限定コレクションで、あなたもハローキティの世界観を纏ってみませんか？