女性７人組グループ・Ｅｔｔｏｎｅ（エトネ）が３０日、都内でデビューショーケースを開催した。ａｅｓｐａ、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭらの楽曲を手がけてきた音楽プロデューサー・ＡＬＹＳＡ氏が設立した新レーベル「Ｏ２１」が送り出すクリエイティブガールグループで、９月１０日に１ｓｔシングル「Ｕ＋Ｕ」でデビューを果たした。

ショーケース前にグループ初の囲み取材に参加した７人は、大勢の報道陣を前に「緊張する！」とフレッシュな笑顔。デビューから３週間が経過し、ｍｉｒａｎｏ（１８）は「着々とデビューした実感が湧いてきた。この会場に入って、メークして、皆さんの前でパフォーマンスできると思うと、ワクワクします」と背筋を伸ばしていた。

小さな幸せに気付くことの大切さを歌う、新たな音楽ジャンル「ＬＯＯＳＥ ＰＯＰＳ」を掲げて活動中。デビューまでの１年間に及ぶ育成期間では、７人はクリエーティブを追求し、トレンドの移り変わりが早いガールグループ界隈で戦う武器を身につけてきた。近くで見守ったＡＬＹＳＡ氏も「心に響く音楽を用意できた」と胸を張る。

ショーケースでは、デビュー曲「Ｕ＋Ｕ」「サイレント・ディスコ」のほか、少女時代「ＭＲ．ＴＡＸＩ」、宇多田ヒカル「Ａｕｔｏｍａｔｉｃ」をカバー。抜群のパフォーマンス力で大型新人ぶりを発揮し、観客を驚かせた。ｐｉａ（１９）は「０から１を作り出すことが一番近い目標」と語り、ｃｈｉｈａｒｕ（２１）は「先日東京ドームにあるライブを見に行って刺激を受けた。私たちも東京ドームに絶対立ちたい」と誓っていた。

◇ｋｏｙｕｋｉ（こゆき）２００５年７月３０日生まれ、栃木県出身。アピールポイントは「ギャップです。クールそうだなと言われるけど、ムードメーカーです」。

◇ｐｉａ（ぴあ）２００６年４月１６日生まれ、オーストラリア出身。アピールポイントは「父がタイ人、母が日本人、出身がオーストラリア。バックグラウンドを生かした歌い方」。

◇ｓｈｉｏｎ（しおん）２００６年１１月２７日生まれ、千葉県出身。アピールポイントは「メンタルが強いこと。ギャルマインドで生きています」。

◇ａｎｒｉ（あんり）２００５年１１月３日生まれ、千葉県出身。アピールポイントは「好奇心があること。古代文明と恐竜が好き」。

◇ｍｉｒａｎｏ（みらの）２００７年３月９日生まれ、東京都出身。アピールポイントは「ダンス、ボーカル、ラップの三刀流。オールラウンダーです」。

◇ｙｕｚｕｋｉ（ゆずき）２００１年１０月５日生まれ、北海道出身。アピールポイントは「小さい頃から歌うことが好きで、感情を乗せて歌うことが得意」。

◇ｃｈｉｈａｒｕ（ちはる）２００４年５月２０日生まれ、福岡県出身。アピールポイントは「歩くシティポップです」。