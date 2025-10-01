読売テレビの朝の名物情報番組「す・またん！」（月〜金曜午前5時10分＝関西ローカル）が30日、最終回を迎えた。合わせて、番組公式インスタグラムが改めて番組終了を伝えた。

最終日に行われた公開生放送のスタジオ写真を公開した上で「15年半ありがとうございました！」と書き出した。歴代の出演者の名前を書き連ねた上で最後に「みなさま、あすからも 楽しい朝をお過ごしください また思い出写真があれば 投稿するかもしれません…15年半、本当にありがとうございました！！ #すまたん一同」と締めくくった。

同番組は2010年にスタート。ニュース、スポーツ、芸能などの最新情報や、関西のおすすめスポット、グルメ、最新便利アイテムなどの情報を届けてきた。同番組名の「す・またん」とはフランス語で「ce matin＝今朝」という意味。メインキャスターは虎谷温子アナ（42）、立田恭三アナ（40）、佐藤佳奈アナ（28）が務めていた。

番組公式Xのコメント欄んは感謝の声がつづられていた。「虎谷さんの最後の挨拶で朝から涙です 最後にサカナちゃんの企画にすまたんファミリーに携われたこと一生の思い出です！！ 相変わらず森さん辛坊さんのコメントも面白い 笑あり涙ありでしたね これからもスタッフの皆さん、アナウンサーのみなさんの活躍を楽しみにしております」「今日の放送はホンマにすまたんらしく楽しかった。明日から虎谷さんが朝見られないのは寂しいですが、また必ずメインの番組されますよね？期待してまた頑張っていきます」「明日の朝から何見たらええんやろ…」などの書き込みがあり、「虎谷ロス」を訴える声もあった。

虎谷アナは青森県弘前市出身。筑波大体育専門学群卒業後の06年に読売テレビ入社。現在フリーアナの川田裕美（42）とは入社同期。12年12月に同社報道局の社員と再婚し、第1子長女、第2子長男に恵まれる。

10月1日から朝の情報番組として、日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を放送し、同番組内で関西ローカルパートを設ける。ローカルパートは月〜木曜の午前7時40〜55分ごろ、金曜の6時6〜54分、同7時40〜55分ごろの放送となる。ローカルパートのMCは今年入社した吉澤真彩、増田陽名、藤岡宗我アナの3人の新人アナと曜日代わりの先輩アナが担当する。