Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹ÔÆ°¡×¤ÎÃæ¿È¡¡ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¸ÜÌä¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥¯¥Ó¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤«¤é¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤òµêÃÆ¤µ¤ì¤¿¡£ÏÂ¾°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤»¤¤¤¸¤Ï£µ·î¤ËÆ±¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È½ÌÀ¡£°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¶á¤¤·Á¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££··î¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ç¤Î¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã¤³¤ä¤í¡×È¯¸À¤È¤¤¤¤¡¢¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò·è¤á¹þ¤à¤»¤¤¤¸¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï£¹·î£³£°Æü¡¢¤»¤¤¤¸¤¬£µ·î¤Ë¶¨²ñ¸ÜÌä¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¡Ö¼Ç¤¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·Ð°Þ¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÀé¸¶¤»¤¤¤¸»á¤¬£µ·î¤Ë¶¨²ñ¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤¬Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¼Ç¤¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ç¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶¨²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï£¹·î£²£µÆü¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥¥ê¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÁêÅö¤À¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤ÏºòÇ¯£µ·î¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÆÀÅÙ¼°¤ò¤¢¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·Âæ½¡¡¡Àé¸¶Ì÷¸ÏÂ¾°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±£±£°·î¤Ë¡ÖÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¡×¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢ÏÂ¾°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¬¤µ¤Ä¤Ê·ÝÉ÷¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢£··î£±£¸Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²Ï¹çÍªÍ´¸ÍÅÄ»ÔµÄ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤»¤¤¤¸¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¡×¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é¤¤¤«¤Ä¤¤¤¾¡×¤Ê¤É¤È²Ï¹ç»á¤òÇÍÅÝ¤·Âç±ê¾å¡£Æ°²è¤Ï¸½ºß¤â±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢£±£·£´Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£¹·î£³£°Æü¸½ºß¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢±ê¾å¤¬Èô¤Ó²Ð¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜÊ©¶µ¶¨²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤¿¤¯¤È¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ê¤ó¤À¡©¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¶âÌÙ¤±¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤»¤¤¤¸¤Ï¶¨²ñ¸ÜÌä¤ÎÇ¤¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï£··î£²£²Æü¤Ë¤»¤¤¤¸¤Î¼Ç¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¶¨²ñÂ¦¤¬¼Ç¤¤Î·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬º£¤â¤¢¤È¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¡£¼èºà¤Ë¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£··î¤Î±ê¾å¤È¤ï¤¿¤¯¤·¤É¤â¤ÏÌµ´Ø·¸¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤»¤¤¤¸¤¬°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¥À¥ó¥Þ¥ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ê¾å¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ø¤Î¾ì¤Ç¤»¤¤¤¸»á¤¬ÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ËÂÐ¤¹¤ë²²Â¬¤äÃæ½ý¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡×¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾ðÊó¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¶¨²ñÂ¦¤¬¤»¤¤¤¸¤ÎàÍ³¡¹¤·¤ÌäÂêá¤òËÜ¿Í¤ËÄ¾ÀÜÆÍ¤¤Ä¤±Ãí°Õ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï´ÑÇ°¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç¼Ç¤¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¼Â¾å¤Î¥¯¥ÓÀë¹ð¡£Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤¸¤¬¡Ö¼¤á¤Æ¤ä¤ë¤ï¡ª¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ãË¡À¤òÌä¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í´ÖÀ¤òÌä¤¦¤â¤Î¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¶¨²ñÂ¦¤Ï¤»¤¤¤¸¤Î½ÐÊý¤ò¸«¼é¤ë¹½¤¨¡£¤¿¤À¤·¡¢·Ð°ÞÀâÌÀ¤äÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Õºá°Õ»Ö¤¬´õÇö¤Ê¾ì¹ç¡Öµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤»¤¤¤¸¤ÏÆ°¤¯¤«¡½¡½¡£