¡ÚÃæÆü¡Ûµð¿Í¤Ë£´Ç¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·¡ÄÍèµ¨¤Ï90¼þÇ¯¤ÇàÍ¥¾¡¥Î¥ë¥Þá ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¹îÉþ¤ÏÉ¬¿Ü²ÝÂê
¡¡º£µ¨¤â¶ì¼ê°Õ¼±¤òÊ§¤·¤ç¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤Ï£³£°Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¡¢Æ±¥«¡¼¥É£±£±¾¡£±£³ÇÔ¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è£±»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µð¿ÍÀï¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Öµð¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥¤ò¥¦¥Á¤¬¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¤»¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤É¤ÎµåÃÄ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Îµð¿ÍÀï¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡ÊµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤È£¹²óµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡ËÅìËÌ¤Ç¤Î»î¹ç¡Ê£··î£¸Æü¡¢£¹Æü¡Ë¤«¤Ê¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÂÐµð¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¡£¤·¤«¤âÄ¾¶á£±£°Ç¯´Ö¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¤ß¤Çà£Ç¥¢¥ì¥ë¥®¡¼á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºå¿À¤Ë¤Ïº£µ¨£±£³¾¡£±£²ÇÔ¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤È£µÇ¯Ï¢Â³Éé¤±±Û¤·¤Î£Ä£å£Î£Á¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ï´°Á´¤ËàÅ·Å¨á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡ÃæÆü¤ÏÍèµ¨¡¢µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ºòµ¨¤Ï£¹£°¼þÇ¯¤Îµð¿Í¡¢º£µ¨¤â£¹£°¼þÇ¯¤Îºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µåÃÄÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÍèµ¨¤Ï¤¦¤Á¤¬Í¥¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±£±Ç¯°ÊÍè±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶ì¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¹îÉþ¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥È¡×¡£µð¿Í¤È£Ä£å£Î£Á¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤«¤¬°æ¾åÎµ£²Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£