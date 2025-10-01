¡Ú£×£×£Å¡Û¡Ö¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤ vs ¥¢¥¹¥«¡×¿¼¤Þ¤ë°äº¨¡ª¡¡10¡¦11PLE¤Ç¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤Î·ãÆÍ·èÄê
¡¡£×£×£Å¤Îà¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¤³¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤È¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤Î°ø±ï¥Þ¥Ã¥Á¤¬ÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥è¤È¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¥á¡¼¥¸£Ã£Ô£Ò£Ì¡×¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¸å¤âÌÁÍ§´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥¢¥¹¥«¤Ï¡¢¥¤¥è¤¬½ÉÅ¨¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊ°³´¤·¤Æ¼¹¤è¤¦¤Ë²ðÆþ¡£¥¤¥è¤Ï¥¢¥¹¥«¤Î±ç¸î¤òµñÈÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¹·î£²£°Æü¤Î£Ð£Ì£Å¤Ç½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥²ó¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£Àè½µ¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï¡¢Ë½Áö¤¹¤ë¥¢¥¹¥«¤¬¥ê¥¢¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢Ê¢¤¤¤»¤Ë¥ê¥¢¤òË½¹Ô¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥¤¥è¤â½Â¤ë¥«¥¤¥ê¤È¤È¤â¤Ë½±¤¤¡¢¹çÂÎµ»¤Ç£Ë£Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¥í¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¥ê¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡Öº£Ìë¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤È¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥è¤¬¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£Â³¤±¤Æ¥ê¥¢¤Î¼çÄ¥¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î²ÈÂ²¤À¤·¡¢¤Þ¤À°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¶ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä²ñ¾ì¤ÎÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËàÌÀÆü¤Î½÷Äëá¤Èà³¤Â±²¦½÷á¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¹¥«¤Ï¡Ö¥¤¥è¤Á¤ã¤ó¡¢¥ï¥·¤¬¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¢¥ª¥¤¡ª¡¡¥ê¥¢¤¬¤ªÁ°¤Î²ÈÂ²¤ä¤Æ¡©¡¡¥ï¥·¤¬¤ªÁ°¤ò²ÈÂ²¤Ë¤·¤¿¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡£¤ªÁ°¤Ï¥ï¥·¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¥ï¥·¤Î¸µ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ä¡¢¥Ü¥±¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¼Õ¤ì¤Ðµö¤·¤¿¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Æ¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ê¤âºÆ¤Ó²ÈÂ²¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥¢¤Ï¡Ö¤â¤¦²ÈÂ²¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÃé¹ð¤¹¤ë¤â¡¢¥¤¥è¤Ï¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¤¬¥ê¥¢¤òÇØ¸å¤«¤éµÞ½±¡££²¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¥Ü¥³¥Ü¥³¤È½³¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¡£¥¤¥è¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤Ã¤Æ½÷Äë¤ò°ú¤Î¥¤·¤ÆµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¤¥ê¤¬½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤á¤¿¡£¤½¤Î»þ¤À¡£¥«¥¤¥ê¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¥¢¥¹¥«¤¬¥¤¥è¤Î´éÌÌ¤ËÆÇÌ¸¤òÊ®¼Í¡£¥Ö¥ë¡¼¥ß¥¹¥È¤òÎ¾ÌÜ¤Ë¤¯¤é¤Ã¤¿¥¤¥è¤Ï¡¢·ãÄË¤Ç¤Î¤¿¤¦¤Á²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥ê¥¢¤Ë¤â¡¢£²¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï½÷Äë¤¬¥¢¥¹¥«¥í¥Ã¥¯¤ÇÊá¤é¤¨¤¿¥ê¥¢¤Ë¡¢¥«¥¤¥ê¤¬¥¤¥ó¥»¥¤¥ó¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÅê²¼¡£½é¸ø³«¤Î¹çÂÎµ»¤Ç¡¢¥ê¥¢¤â£Ë£Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤¬¥ê¥ó¥°¤òµî¤ë¤È¡¢´é¤ò¿¿¤ÃÀÄ¤Ë¤·¤¿¥¤¥è¤Ï¤ï¤á¤»¶¤é¤·¤Ê¤¬¤é°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö²ÈÂ²¡×¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¤¥è¤Ï¥«¥¤¥ê¤«¤é²ÈÂ²¤ËÌá¤ë¤¿¤á¥¢¥¹¥«¤Î¤Ø¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£ÈÄ¶´¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ê¤â£³¿Í¤¬±Ç¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò°ï½÷¤ËÅÏ¤·¡¢·èÊÌ¤Î°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥¤¥è¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Ë£Ð£Ì£Å¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡×¡Ê£±£°·î£±£±Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë¤Ç¥¤¥è¡õ¥ê¥¢¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤È¤Î·èÃåÀï¤ò¥¢¥À¥à¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹£Ç£Í¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤È¹ð¤²¤¿¡£¥ê¥¢¤Ï¥¤¥è¤Î³Ð¸ç¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÎ»¾µ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¤Î¸Î¶¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£±£°¡¦£±£±¹ë½£·èÀï¤Ç¡¢¥¤¥è¡õ¥ê¥¢ vs ¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤¬·èÄê¡£ÏÂÀ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÊ£»¨²á¤®¤ë´¶¾ð¤¬Íí¤ó¤ÀÃíÌÜ¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡¡