¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤ÎºÇ½ª°Õ¸«½ñ¤¬£¹·î£²£¹Æü¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÏÌäÂê¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÇÀ¤´Ö¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£Æü¥Æ¥ì¤È¥Õ¥¸¤Ç¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Îº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Î³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤éÍ¼±¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹°Ñ¤ÎºÇ½ª°Õ¸«½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï£µ·î£²£·ÆüÍ¼¡¢¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ò³ÐÃÎ¤·¤¿¡£Íâ£²£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼ÒÆâ¤Î´Ø·¸Éô½ð¤Î´´Éô¡¢Ã´ÅöÌò°÷¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¡¢Æ±ÆüÍ¼¤Ë¤ÏÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¡¢¥³¥ó¥×¥éÃ´Åö¼èÄùÌò¤é´Ø·¸Ìò°÷¤Ë¤è¤ë²ñµÄ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤é¾åÁØÉô¤ÏÆ±£²£¹Æü°Ê¹ß¤âÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼ÒÆâ¤ÎË¡Ì³Ã´Åö¤é´Ø·¸Éô½ð¤Î´´Éô¤â²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹°Ñ¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¾åÁØÉô¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÁÐÊý¤ÏÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤âÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ÆÆÈÁ±Åª¤Ê»×¹Í¤Ë´Ù¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î°Õ¸þ¤À¤±¤ÇÂÐ±þÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ï¿¿µÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæµï»á¤¬£²£°£²£³Ç¯£¶·î£²Æü¤ËÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î£Á¤µ¤ó¤ÏÆ±£¶Æü¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼Ä¹¤Î£Å»á¤ËÈï³²¤òÊó¹ð¡£¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¼Ò°÷¤¬ºÇ½é¤Ë³ÐÃÎ¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÔÀ®¶ÉÄ¹¤Î£Ç»á¤Ï£··î£±£³Æü¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ò·üÇ°¤·¡¢Ìò°÷¤ä¥³¥ó¥×¥é¿ä¿Ê¼¼¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¡¢ÌäÂê¤ÏÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡¡¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤ÈÂçÂ¿Î¼ÀìÌ³¼èÄùÌò¤Ï£¸·î£²£±Æü¤ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²¿Í¤Ï»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤ä¤Ï¤êÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÇ§¼±¤·¤¿¡Ê¥Õ¥¸´Ø·¸¼Ô¤Î¸ª½ñ¤Ï»ö°ÆÈ¯À¸Åö»þ¡Ë¡£
¡¡Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÏºÇ½é¤Ë³ÐÃÎ¤·¤ÆÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤¬°ìÎ¾ÆüÃæ¤ËÂÐ±þ¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸Â¦¤ÏºÇ½é¤Ë³ÐÃÎ¤·¤Æ¹Á»á¤¬Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç£²¤«·îÈ¾¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¤ËÆ±»á¤ÏÌäÂê¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¼Ò°÷¤Ï¡Ö¤«¤¿¤ä¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡¢¤«¤¿¤äÀË½ÎÏ¤Ç¡¢»ö°Æ¤ÎÀ³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤é°ì³µ¤ËÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÆü¥Æ¥ì¡Ë¾åÁØÉô¤È´ÉÍý¿¦¤Ï¥Õ¥¸¤ÎÂÐ±þ¤Î¥Þ¥º¤µ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢½Ð±é¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£