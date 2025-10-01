新しい学校のリーダーズ「会えない日もずっと考えちゃう」…15歳リスナーへの“神対応”回答が「そのまま考えちゃって」
MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。
9月23日（火・祝）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
8月22日の「ワイルドバンチ」（「WILD BUNCH FEST. 2025（ワイルドバンチフェス）」@山口きらら博記念公園）に参加しました！ 今回リーダーズ先生のライブを初めて生で観ました。ものすごく楽しかったです！ このリーダーズLOCKS!は何回か聴いていたし、フェスのライブ映像も何回か観ていて、ものすごく熱く、楽しそうなライブだなと思っていました。
そして、実際にライブを観ると、ほんっとにあっという間でより虜になりました！ 自分は「Tokyo Calling」のときに、拳をあげる振りが特に好きでした！ 今回は、お父さんとその友達の人と行ったんですが、ライブが終わると「リーダーズ楽しかったなあ〜」と言ってくれて嬉しかったです！（17歳）
＜リーダーズからのメッセージ＞
KANON：嬉しい。山口の子なんだもんね。WILD BUNCH FEST山口でした。
SUZUKA：確かにな、嬉しいな。
MIZYU：初めて来て、こんなに熱いメッセージくれてめちゃめちゃ嬉しいです。
MIZYU：AGデビュー。
KANON：AGデビューしたんだね。
KANON：ね、やっぱ夏フェス出会いがありますね。
SUZUKA：これからもわしらのワンマンとかに来てね、お父さんと。
MIZYU：拳あげようね。
＜リスナーからのメッセージ＞
会えない日もずっとリーダーズのことばかり考えちゃってる〜。こんなときはどうしたらいいですか〜？（15歳）
＜リーダーズからのメッセージ＞
KANON：かわいい。
MIZYU：以上です。
SUZUKA：15歳やもんね。
MIZYU：15歳、ほんとね、もうずっと考えちゃってるって。
SUZUKA：かわいいね。
MIZYU：かわいい。
SUZUKA：一瞬、45歳ぐらいの人が言ってるのかなって。
KANON：なんでよ〜！
MIZYU：15歳だから中学生かな。
KANON：こんなときはどうしたら良いですか？ だって。考えちゃうんだよ。
SUZUKA：いや、そのまま考えちゃってて。
RIN：考えることをやめなくて良いんだよ。
SUZUKA：考えまくって、考えまくって、疲れ果てて寝てほしい。
MIZYU：夢のなかでもね。
SUZUKA：で、ちゃんとわしらに会える機会をなんか作ってくれたら、その日がまた来るから。
MIZYU：北海道の「すゝむツアー」（新しい学校はすゝむツアー）では私たちに会えたのかな？
KANON：確かにね〜！ 会えたのかな？ 来てくれたのかな？
MIZYU：会えてたら良いよね〜！ これからもその思いを絶やさず、常に考えちゃっててください。
SUZUKA：よろしくお願いします。
MIZYU：みなさま、メッセージありがとうございました。
