Îý½¬¸å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤¿ºäËÜÍ¦¿Í¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Ï°ì¿ÍÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¡Ä¾¯Ç¯Ìîµå»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦»³ºê»°¹§»á
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¡ÊÆüËÜ£±£²£²¾¡¡¦ÊÆ¹ñ£·£¸¾¡¡Ë¤òÃ£À®¡£ÅÄÃæ¤ÏºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÊ¼¸Ë¡¦°ËÃ°¤Îº«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¾®¤ÇÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ºäËÜ¡½Êá¼ê¡¦ÅÄÃæ¾¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò·ÁÀ®¡£ºßÀÒ»þ¤Ë´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿º«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»³ºê»°¹§Íý»öÄ¹¡Ê£¸£°¡Ë¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö£²£°£°¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éµð¿Í¤¬³Í¤ë¤ó¤¸¤ã¡×¤ÈÄ¾´¶¤Ç»×¤Ã¤È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤·¤È¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µð¿Í¤ÇÅÄÃæ·¯¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¡¢ºäËÜ·¯¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ë¹Ô¤¯¤«¤Ç¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤ÇºäËÜ·¯¤¬Æ»Àè°ÆÆâ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ì¤¬³èÌö¤Î¥«¥®¤ä¤È»×¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤È¤Ã¤¿¤Î¤¬ºäËÜ·¯¤Ç¡¢ÅÄÃæ·¯¤Ï°ì¿ÍÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤·¤Æµ¢¤ë¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£»ä¤¬Íë¤òÍî¤È¤¹¤Î¤ÏºäËÜ·¯¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÅÄÃæ·¯¤Ë¤ÏÅê¤²Êý¤òº¬ËÜ¤«¤é¤À¤¤¤Ö¸À¤¦¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êá¤Ã¤Æ¤¹¤°±¦¼ê¤ò¼ª¸µ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®¤µ¤Ê¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£º£¤ÎÅê¤²Êý¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤âÊá¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤ëÅÁÅý¤ÎÎý½¬¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½¸µå¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤Ë½Ä¸þ¤¤Î¥í¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¡¢Ìó£±£µ¥á¡¼¥È¥ëÀè¤«¤é¥Ò¥âÌÜ¤¬¤±¤ÆÆóÅð¤òÁË»ß¤¹¤ë¤è¤¦Åê¤²¤ë¡£º¸¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÍ··â¼êÂ¦¤Ëµå¤¬¤½¤ì¤ë¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¤¨¤¨µåÅê¤²¤Æ¤â¡¢Ìî¼ê¤¬¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤Ø¤ó¤È¤¢¤«¤ó¡ª¡¡°¤¦¤Æ¤â±¦Â¦¤ä¡×¤È¡££´Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤½¤ì¤ÇÀ©µåÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éºäËÜ·¯¤ÈÆ±¤¸Îý½¬¡¢Æ±¤¸¼ø¶È¡££²¿Í¤À¤±¤Ï²¿¤â±óÎ¸¤»¤º¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤Ë¤·¤«²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¾¯Ç¯ÃÄ¤ÏÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢Îý½¬»î¹ç¤â¤ª´ê¤¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¶¯¹ë¤Îº«ÍÛÎ¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµð¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×