◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―２中日（３０日・東京ドーム）

巨人・坂本勇人内野手（３６）が田中将大の日米通算２００勝達成を祝福した。兵庫・伊丹の昆陽里（こやのさと）小で同級生だった２人は当時、「投手・坂本―捕手・田中将」でバッテリーを形成。再びチームメートとなって偉業を見届け、「僕の自慢の一つですね」と喜んだ。

花束を持って、盟友に駆け寄った。笑顔でハグを交わした。金字塔にたどり着いてヒーローインタビューを受ける将大を、勇人はベンチに残って誇らしそうに見つめた。「本当にね、自分のことのようにうれしかったですね」。小学生時は同じチームで自身は投手、田中将は捕手だった。２５年の時を経て幼なじみと“名球会バッテリー”となり「もちろん（当時は）そんなこと思ってもなかったですし。すごい僕の自慢の一つですね」とほほ笑んだ。

小学校１年時、同学年で最初に昆陽里タイガースに入団した。「２番か３番目くらい」に入ってきたのが田中将で、球史に名を残す２人の物語が始まった。グラウンドの左翼後方にある校舎へ競い合って打球をぶつけて練習したのは語りぐさ。「２人とも窓ガラス目がけて、『行けー』って打ってました」と今でも覚えている。「体は小学生の時からすごい大きい方で、飛距離は将大の方が飛んでた。でも走るのは遅かった。僕の方が速かった（笑）」と懐かしそうに振り返った。

張り合ってきた２人だが、先に世代の顔となったのは将大だった。駒大苫小牧２年時の０５年夏の甲子園Ｖ、高卒１年目から１１勝で新人王。遠巻きに見る幼なじみの背中は刺激になった。２０年に右打者最年少の３１歳１０か月で２０００安打を達成し、先に名球会入りしても「将大は高校生の時からスーパースターで、プロ１年目からもずっと活躍してましたし。常に上を行ってくれてた」というのが勇人の本音だ。

公式戦の対戦成績は１８打数５安打で打率２割７分８厘。最も印象に残っているのは１３年日本シリーズだ。１６０球完投した翌日の第７戦に９回から登板。マウンド上での鬼気迫る姿に胸が熱くなった。「小学生の時にこういう人と一緒に野球できてて良かったなって。すごく印象深いですね」。昆陽里小で過ごした６年間は、後に伝説となる投手と歩んだ期間だったのだと改めて気づかされた。

再び運命が重なり、巨人でチームメートとなった１９年目。２軍調整中はジャイアンツ球場でともに汗を流し、「なかなか体が動かないな」と言葉を交わすこともあった。それでも「弱い部分は、絶対に一度も見たことがない。さすがだなと思って」。誰よりも将大の強さを知る男の言葉は説得力に満ちていた。

今、２人で思い描くものは―。「一緒にお立ち台に立ったこともないですし、そういう機会があればうれしいなと思います」。夢をイメージして、一拍置いて、続けた。「うん、一緒に立てたらいいですね」。２人のストーリーには、まだ続きがある。（内田 拓希）

田中から坂本へ「たまたま小学校が一緒で、同じチームで少年野球を一緒にやってたチームメートが、お互いドラ１でプロに入って、まだ現役でいて、（互いに）いろんな数字を積み重ねてくることができている。すごいなと思う」