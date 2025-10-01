◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦 ガーディアンズ１―２タイガース（３０日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）

米大リーグのワイルドカードシリーズが３０日（日本時間１０月１日）、ガーディアンズ―タイガース戦でスタート。タイガースが、昨季のサイ・ヤング賞左腕スクバルの７回２／３を３安打１失点、１４三振を奪う快投で先勝した。

公式戦は８勝５敗でガーディアンズが勝ち越していたカード。タイガースが初回にトークルソンの左前安打で先制。４回にタイガースはアリアスの投手内野安打で追いつき、６回まで１―１とスクバルとガーディアンズのウィリアムズとの投手戦の様相だった。

７回、タイガースは１死一、三塁から８番のマッキンストリーが一塁前へのスクイズを決めて勝ち越し。すると、スクバルがその裏３者三振に斬って流れを渡さなかった。

ガーディアンズは９回先頭のラミレスが遊撃内野安打に悪送球がからんで無死三塁のビッグチャンスを迎えた。しかし、８回から登板しているタイガースの抑えのベストが空振り三振、投ゴロ、遊飛に仕留めてタイガースが逃げきった。