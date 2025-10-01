

ノルウェーサバ（写真：筆者提供）

【画像でわかる】サバの価格が急上昇している

「あれっサバの価格上がっていない？」「同じ価格でも切り身が小さくなっていない？」――。食卓、お弁当、外食などでおなじみの脂がのったノルウェーサバ。そのサバの価格が上がり続けています。

かつて2枚1パックで200〜300円ほどだったサバのフィーレが400円、500円そして600円と上がっています。今年の買い付けシーズン（8〜9月）での現地価格が高騰しているので、少なくとも原料価格の上昇分を転嫁せざるをえず、来年（2026年）はさらに価格が上がる見込みです。フィーレや切り身の大きさを小さくして価格を抑えようとしても、原料価格の上昇に追いつきません。

筆者は1990年からノルウェーサバの買い付けに関わって現地を回っていました。当時は日本のサバのほうが、ノルウェーサバより価値が高かったのですが、今ではその位置づけがすっかり逆転しました。ノルウェーは大きくて脂がのった時期にしかサバを漁獲しないことでブランド化し世界で人気が高まっています。

高騰するノルウェーサバ

ノルウェーサバの輸入価格推移を見ると、大きく上昇していることがわかります（2025年は現在の買い付け価格をベース）。2010〜2020年頃はキロ200円程度だった原料価格は、その後上昇をはじめ、今年は一気にその3倍程度に高騰してきています。





なぜこれほどまでに高騰しているのでしょうか？ 主な要因は、2024年に漁獲枠が2割削減されたことです。枠の減少はそのまま供給量の減少を意味します。世界的に需要が高いノルウェーサバは、わずかな供給減でも市場価格が大きく動く構造にあります。たった2割の漁獲枠削減で急上昇するのは、日本的な感覚では少し難しいかもしれません。

日本のサバ（マサバとゴマサバ）の場合は、2023年7月〜2024年6月のサバ枠（太平洋系群）を例に取ると、51万トンもの漁獲可能量（TAC）に対して、漁獲量はわずか11万トンと枠を2割しか消化していません。枠と漁獲量が乖離しているので、これでは枠が2割減っても3割減ってもまるでインパクトがないからです。

ところがノルウェーサバの場合は大きく異なります。2割削減となると、漁獲量が実際に2割減少します。日本と異なり、実際に漁獲できる数量よりも、資源の持続性を考えて、漁獲枠が大きく抑えられているからです。このため漁獲枠削減のニュースは、確実に供給量が減るため世界市場が反応して、魚価や買い付け価格に直結するのです。

今では日本市場を席巻しているノルウェーサバは、もともと国産サバの不漁を補うために大量に輸入されたサバでした。筆者はノルウェーサバが一挙に数万トンから10万トンに急増した1990年からサバの買い付け担当として20年以上、毎年現地に行っていました。

1990年以前のノルウェーでは、サバの多くが魚粉・魚油といった非食用用途に加工されており、食用としての市場はまだ小さなものでした。ところが、自国の資源をつぶしてしまった日本という巨大市場が突然現れて、設備投資や日本人による品質指導が進みました。今では、毎年漁獲量の99％が食用になっています。

サバに限らず、かつて日本の独占市場ともいえた水産物の買い付け。2005年までは水産物の輸入金額で日本は世界一でしたが、今では日本の調達力や交渉力は相対的に低下しています。だからこそ、自国の水産資源を活かすことが一層重要になっているのです。



水産物の国別輸入金額（資料：GLOBAL NOTE、出所：UNCTAD）

サバを輸入しなくても国産で本来は補える

下表をご覧ください。サバの全体の水揚げ量に対して、非食用（養殖）向けになっている比率を32港の「産地水産物用途別出荷量調査」（水産庁）に基づいて単純計算して出した数字です。



単位はトン（出所）農水省・輸入統計などから計算・作成

2024年は実に6割・約15万トンものサバが丸のまま非食用（養殖のエサ）に向けられています。一方で、日本に直接輸入されているノルウェーサバの加工用原料はその3分の1の約5万トンです。

この約15万トンもの養殖のエサになっているサバを、資源管理により大きくして脂がのった時期にのみ漁獲する。そうすれば、サバを輸入しなくても物理的に国産で賄うことだってできることがおわかりになるかと思います。成熟（3歳以上）すれば卵も産みます。

もちろん、国産とノルウェー産では学名が違い種類も味も異なります。しかしながら、もともとはノルウェーサバがなくても、サバの供給はまかなえるだけの数量が水揚げされていたのです。

我が国ではノルウェーと異なり、価値が低く食用にならない小さなサバを「成長乱獲」を起こしながら獲り続けています。たとえサバの水揚げはあっても、食用に向く数量が少なくて、サバが不足するといった事態になっているのです。そしてこのままの機能しない資源管理では、その小さなサバさえも確実に消えていってしまいます。





養殖用エサにまわされる国産サバ

一般には「国産サバが減ったからノルウェー産に依存している」と説明されますが、実際には相当量のサバが養殖用エサに回されており、これは見過ごされがちな“巨大なロス”です。その結果、食用に回せる魚が不足し、社会全体でサバが足りない状況を招いています。しかもこの比率は改善するどころか年々高まっており、問題は悪化しています。

世界での需要増加により、サバの輸入が難しくなっていくのは明らかです。ですから科学的根拠を基に資源管理を厳格に行い小さな魚は獲らず、大きくなって価値が高い魚のみを獲る仕組みにするべきなのです。この状況は待ったなしです。

北欧・北米・オセアニアでは、資源を守りながら漁業を成長産業へと育てています。一方で、管理が追いつかない国々は資源を減らし、産業としても衰退の道をたどっています。この取り組みの差が、「成長」と「衰退」の二極化を生み、その格差は広がる一方です。日本もいま、残念ながら後者の側に立たされていますが、この事実は、あまり知られていません。

ノルウェーサバが高騰して輸入数量が減ることは、単に消費者が買う価格が高くなるということに留まりません。サバを日本で最も加工している銚子地区にも廃業などの悪い影響が出ています。もともと千葉県・銚子港は日本で最も多い水揚げ量を誇っていました。その中心がサバでした。



ノルウェーサバのフィーレ（写真：筆者提供）

しかしながら1990年以降、銚子で水揚げされるサバは漁獲量が減り、成長する前に漁獲してしまうため、サイズも小さくなっていきました。地元の水産加工業にとって前浜での水揚げ減少は大きな痛手です。

そこで、国産サバの代替として輸入され始めたのがノルウェーサバでした。1尾500グラム前後が平均重量と大きいサバ。脂がのっている時期にしか漁獲されないため品質が良く、瞬く間に日本のサバ市場を席巻しました。

地元の水産業は、国産サバからノルウェーサバが前提となった加工体制となり、箱詰めなどの資材、運搬・保管など様々な業種に好影響を与え発展が続きました。ところが時代の移り変わりとともに、他の水産物と同様にサバの輸入も難しくなってきました。そうなると他の魚を加工する選択肢は限られているので、ますます苦境が続き地方衰退を招いてしまいます。

日本とノルウェーで漁獲されるサバの年齢は大きく違う

次のデータはタイセイヨウサバ（ノルウェーサバ）の年齢と重量の関係を表しています。赤丸のところを見ていただくと、500グラムになるのにおおよそ10年かかっていることがわかります。



タイセイヨウサバ（ノルウェーサバ）の年齢と重量の関係 （出所：ICES）

今年の大型巻き網漁船が漁獲したノルウェーサバのサイズは平均で500グラム前後でした。ノルウェーでは、漁船ごとに実際に漁獲できる数量よりかなり小さい漁獲枠しか配分されません。このため漁場や漁獲したサイズを共有して、大型のサバを漁獲しています。



マサバ 対馬暖流系群 資源量と年齢（出所：水産研究・教育機構）

一方、水産研究・教育機構のデータによると、日本海や東シナ海などで豊漁と言われているマサバの場合、漁獲の大半はローソクと呼ばれる2歳以下のサバです。豊漁などでタイトになってきている漁獲枠を増やしてほしいといった要求が出ているそうですが、ローソクサバと呼ばれる未成魚を獲らせて成長乱獲を進めてよいものでしょうか。

「外国漁船が悪い」「海水温上昇が問題」に責任転嫁

ノルウェーでは資源管理して10歳前後のサバを漁獲して99％を食用に回し、日本に高値で輸出する。一方で我が国では2歳以下の価値が低い未成魚を獲ってしまう。

そして獲れなくなると「外国漁船が悪い」「海水温上昇が問題」といった要因に責任転嫁されがちです。そのしわ寄せは、消費者だけでなく、社会全体に押し寄せてきます。

日本は「国際的に見て遜色がない資源管理システムの導入」を目指していますが、反対意見もあり徐々にしか進まないのが現状です。資源管理に関する国民の正しい理解が必要となっています。

（片野 歩 ： Fisk Japan CEO／東京海洋大学 特任教授）