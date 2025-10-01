「やっぱり数字が欲しいですよ」ベルギー３年目の日本人MFが噛み締める“進化と成長の跡”。「ひとつ自信になっている」「ボックス・トゥ・ボックスが目標」【現地発】
試合から２日経っても、ベルギーメディアやSNSのコメントを通じてリンブルフ・ダービーの余韻が伝わってくる。９月28日、アウェーのヘンクが２−１の僅差でシント・トロイデン（STVV）を下した白熱の戦いは、レフェリーの判定に疑わしいところがあったことから、レフェリー委員会の見解に注目が集まった。
１）後藤啓介のゴールが取り消されたシーンでは、そもそもVARの介入は必要なく、ゴールは認められるべきだった。
２）ファン・ヘルデンの退場は、判定として正しいものだった。
後藤のゴールが決まっていれば、前半のうちにSTVVが２−０とリードを広げていただけに、チームにとっても本人にとっても残念な判定だった。
また、ヘンクサポーターが爆竹のようなものをピッチに投げ込み、試合が中断したことから、シント・トロイデン市長の怒りを買い「次のダービーは、アウェーのサポーターの来場を断るかもしれない」とコメントしている。過去のダービーでも多くの禍根を遺してきた両チームのクラッシュだけに、ヘンクのホームで行なわれるリンブルフ・ダービー（第29節）も大きな注目を集めることになりそうだ。
話は試合当日に戻る。場内の時計表示が101分３秒を指したところで試合終了の笛が鳴ると、STVVの選手たちはしばしピッチに倒れ込んだ。55分に退場者を出してから、10人で戦い続けたSTVVの選手たちにとって、フィジカルはもちろんのこと、メンタルにも非常に堪える惜敗だった。
試合後、センターサークル付近で円陣を組み、選手たちに熱く語りかけるワウター・フランケン監督の訓話はかなり長かった。DF谷口彰悟やMF山本理仁の話を合わせると、その内容は次の通り。
「このチームを誇りに思う。俺たちの姿勢、デュエル、前半やっていたフットボール――そのすべてが誇りだ。10人になるまでSTVVがヘンクを上回っていた。決して悲観することなく次に向かおう。ただ、勝ち切りたかった」
３連敗を喫したのはいただけない。それでも俯く必要はない。堂々と顔を上げてサポーターに挨拶し、ロッカールームに引き上げていけばいい――。そんな勇敢なSTVVの戦いぶりだった。
試合終了直後、山本の第一声は「めっちゃ疲れました」というものだった。立ち上がりからピッチの前後左右を幅広く走り回り、攻守に絡み続けたうえ、退場者が出てから山本のタスクはさらに増えた。
――ダービーをやってみて。
「雰囲気も最高でしたし、ホームだったので勝ちたかった。悔しかったです」
――今までで最高の入りだったのでは？
「そうですね。順位（４位→６位）もあると思いますし」
――期待感を感じつつ。
「はい。今年はより期待感を感じます」
インタビューの立ち上がりは一問一答。そこに疲労の濃さと悔しさが滲んでいた。しかし、ここら辺りで“心のクーリングダウン”が終わり、話は多岐に渡っていった。
「（退場者が出て）あそこで全員、厳しくなったと思いますけれど、決めるところで決めていれば...。僕自身、ふたつチャンスがありました。前半のうちに３点取れていれば、退場者が出ても焦ることなく試合を進めることができた。そこも反省です」
特に40分、後藤のプレッシングに慌てたGKのミスキックを拾った山本が、１対１になったシーンは決めておきたかったが、詰めてきたキーパーにシュートを当ててしまった。とはいえ、リンクマンとして、ボックス・トゥ・ボックス型のMFとして、山本の調子の良さも光ったゲームだった。
「でも、やっぱり数字が欲しいですよ。数字が欲しいときだからこそ、そこにこだわってやっていきたい。ただ守備ができるようになったのが、ひとつ自信になっている。そこは継続してやっていきたい」
