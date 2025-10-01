「別のFWが必要」一体なぜ？７戦６発の日本人エースを蘭著名記者がよもやの批判「この日本人をこのまま使い続けるのか？」
まさかの批判である。
オランダの名門フェイエノールトでプレーする上田綺世は、エールディビジ第７節のフローニンへン戦で、50分にダイビングヘッドでネットを揺らした。これが決勝点となり、チームを１−０の勝利に導いている。
27歳の日本代表ストライカーは、リーグ戦７試合６ゴール。得点ランキングでは単独首位に立っている。
それでも、オランダの著名なジャーナリストであるヴァレンティン・ドリセン氏は、不満のようだ。『De Telegraaf』のポッドキャスト「Kick-off」で、フェイエノールトがヨーロッパでさらに躍進するには、他のストライカーが必要だと主張している。
「フェイエノールトの最初の公開練習を見たが、彼は本当にひどい出来だった。その時に思ったんだ。『この日本人選手をこのまま使い続けるのか？ そんなのはうまくいかない』ってね」
そう切り出したドリセン記者は、今夏の渡辺剛の加入によって、「彼は生き返った。今は笑顔を見せている。昨シーズンはこんなことは一度もなかった」と続けた。
そして、「正直に言って、フェイエノールトの対戦相手を見れば、彼をエールディビジ最高のストライカーだとすぐに断言できない。彼が対戦しているのは、洗練されたユースチームのようなフローニンヘンであり、彼のチームは苦戦を強いられており、時間を無駄にしている」と指摘。厳しい評価を下した。
「フェイエノールトがさらに順位を上げたければ、上田とは別のストライカーが必要だ。（チャンピオンズリーグ予選の）フェネルバフチェ戦では彼のいいプレーは見られなかった。まさにこういう試合でこそ、存在感を発揮しなければならない」
レベルの高い試合では結果を残せていない。そう考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目は豪快なダイビングヘッド弾！
オランダの名門フェイエノールトでプレーする上田綺世は、エールディビジ第７節のフローニンへン戦で、50分にダイビングヘッドでネットを揺らした。これが決勝点となり、チームを１−０の勝利に導いている。
27歳の日本代表ストライカーは、リーグ戦７試合６ゴール。得点ランキングでは単独首位に立っている。
それでも、オランダの著名なジャーナリストであるヴァレンティン・ドリセン氏は、不満のようだ。『De Telegraaf』のポッドキャスト「Kick-off」で、フェイエノールトがヨーロッパでさらに躍進するには、他のストライカーが必要だと主張している。
そう切り出したドリセン記者は、今夏の渡辺剛の加入によって、「彼は生き返った。今は笑顔を見せている。昨シーズンはこんなことは一度もなかった」と続けた。
そして、「正直に言って、フェイエノールトの対戦相手を見れば、彼をエールディビジ最高のストライカーだとすぐに断言できない。彼が対戦しているのは、洗練されたユースチームのようなフローニンヘンであり、彼のチームは苦戦を強いられており、時間を無駄にしている」と指摘。厳しい評価を下した。
「フェイエノールトがさらに順位を上げたければ、上田とは別のストライカーが必要だ。（チャンピオンズリーグ予選の）フェネルバフチェ戦では彼のいいプレーは見られなかった。まさにこういう試合でこそ、存在感を発揮しなければならない」
レベルの高い試合では結果を残せていない。そう考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世の今季６点目は豪快なダイビングヘッド弾！