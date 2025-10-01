「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
元日本代表MFの中田英寿氏が９月30日、自身のインスタグラムを更新。次の一文とともに、コンバインを操縦する姿を公開した。
「中田英寿 日本全国を巡る旅 北海道編。人口1200人弱、農業と観光業が中心の赤井川村で米作り80年の歴史を持つ石川農園。ここには作るのも食べるのも大好きな『お米』一筋の３代目がいる。美しくも厳しい自然と奮闘する石川隼人さんを訪ねた」
この投稿に、フォロワーからは次のような声が寄せられた。
「ヒデさんかっこいい」
「私も一緒に稲刈りしたいね」
「コンバインに乗る姿もサマになってますね」
「ヒデさんコンバインも操作出来るんですね〜。スゴイ〜」
「頭に巻いた白のタオル。イケてる。ほんとに何をやってもサマになるのはスゴいです」
「素晴らしいですね」
ワールドカップに３度出場した世界的名手の“意外な姿”が注目を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ファンが驚いたコンバインを操縦する中田英寿